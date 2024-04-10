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邑昇營收／3月月增37% 首次參加2024美國衛星大展

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

邑昇（5291）今（10）日公告2024年3月合併營收0.82億元，月增37%，累計第一季營收為2.3億元，年減14%。邑昇今年除持續耕耘e-bike海內外市場外，亦將重點放在更高階PCB應用領域，並於今年度首次參加位於美國華盛頓之Satellite 2024太空衛星展，投入低軌衛星應用領域。

邑昇指出，以一貫開發高度專業客製化利基產品核心理念下，長期累積之高速及HDI高階製程處理技術，對特殊板材的掌握度極高，已能成功製造符合航太衛星規格之高階、高層數、高良率PCB，藉由本次參加美國Satellite 2024太空衛星展，與既有多家歐美知名大廠客戶進行深度洽談，將共同研發特殊規格及符合精準頻率、嚴苛使用環境之通訊產品。

在本次Satellite 2024上，邑昇指出，展示主軸為滿足航太中不同場景下的衛星通信需求，包含陣列天線及通訊模組，應用面遍及無人機、地面站、用戶終端 導控接收器及資料傳輸等設備所需之PCB，不僅特殊產品規格吸引各大廠商青睞，由於航太、低軌衛星等產品涉及國防安全與軍事用途，歐美等國限制相關供應鏈生產均需位於中國大陸以外，邑昇旗下生產基地皆位於桃園龜山廠，能夠完全符合歐美客戶對生產基地政策需求。

而為因應未來高階PCB訂單需求，邑昇指出，將投入龜山廠擴建計畫，目標導入全面自動化系統，以及高階製程設備，並攜手既有客戶與策略合作夥伴，全力搶攻千億美元產值之太空衛星通訊市場商機。

展望2024，邑昇指出，將維持審慎樂觀態度，LED自行車燈已回歸以往出貨節奏，並持續投入新品開發與產品升級，e-bike電動輔助自行車方面，今年度新款已於3月台北國際自行車展上正式亮相，主打都市接送採買與偏鄉山區地區學生族群通學通勤需求，並針對經典款CT150進行改版，升級為物聯網電子面板，今年亦持續耕耘海內外行銷市場，拓展全球性國際市場業務版圖。

PCB

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