路易莎獲利好威！EPS 6.28元、配發現金股利每股3元

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興櫃的路易莎（2758）3日董事會通過去年獲利及股利，疫後解封後路易莎業績全面走揚，稅後純益為 1.24億元，年增率20.4%，每股稅後純益達6.28元。同時通過配發現金股利每股3元，以3日134元收盤價計算，現金殖利率2.2%。

路易莎公布去年繳出亮麗成績單，營收為23.66億元，年成長9.389%，稅後純益為 1.24億元，年增率20.4%，每股稅後純益達6.28元，較去年同期的EPS5.03元，增加1.25元。

路易莎受惠於全方位展店攻略成功，營收、獲利創新高；未來，路易莎將持續拓展門市，同時，聚焦輔導對品牌高認同度、經營表現優異的加盟主，再展新門市，擴大路易莎全台據點，發揮加盟主在地經營優勢，深入耕耘社區。

另外，集團未來也會推動多品牌發展，泰菜品牌「初泰」兩家及一家健身品牌「Selfroom」為路易莎擴展新市場，營造健康、多元形象。未來將持續開發新商品並拓展據點。海外布局，新加坡門市於112年12月營運，營收超預期，目前積極展店中。其他印尼、埃及等地也將在未來一年插旗。

路易莎全力推動數位點餐，因應後疫的缺工潮，新年度將導入「雲端智能點餐」。結合擁有180萬會員的虛擬黑卡，推出包括個人手機點餐、門市平板、電子觸控螢幕點餐等。不論會員、非會員都能快速進行數位點餐，並可進行多元線上支付。大幅減少門市人力需求外，亦能提升作業效率，減少消費糾紛，更強化顧客點餐質感，還能即時更新商品資訊與推播行銷活動，成為未來創造消費需求之利器。

路易莎將陸續在門市引進智能化製作設備，如自動奶泡機、自動填壓機等，以最合宜的成本帶來最大的效益，有效減少門市人力需求。同時，全面檢視產品製作流程，在現有基礎上進行效率優化、操作直覺化，期待能縮短教育訓練時程，並提高產品品質。