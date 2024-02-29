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佑全3月下旬掛牌上櫃 攻樂齡銀髮藍海商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
佑全藥品公司副董事長劉志平（左起）、董事長鄭振文及總經理文德蘭。記者謝柏宏／攝影
佑全藥品公司副董事長劉志平（左起）、董事長鄭振文及總經理文德蘭。記者謝柏宏／攝影

佑全（6929）將在3月下旬掛牌上櫃，上櫃參考價暫定65元。佑全藥品總經理文德蘭今（29）日表示，佑全三大藥品及藥妝通路品牌，截至去年底共有160家門市，每年仍將以10至15%幅度成長，今年目標展店至170家。

佑全藥品成立於2000年04月，自2009年成為優盛醫學集團子公司，優盛目前持股佑全51.2%，第二大、第三大股東分別為生達32.89%及富邦媒體7.68%。文德蘭表示，佑全與股東間成為供應商合作夥伴，彼此資源共享、垂直整合建構全方位健康產業鏈，協助開發自有品牌，強化通路品牌之深度與廣度。

佑全副董事長劉志平表示，佑全旗下擁有「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」及「札幌藥粧」三大通路品牌，目前計有160間門市，據點遍布全台。其中「札幌藥粧」是於2020年由日本北海道札幌藥粧授權經營，至今已由接手時的3間擴增至16間門市，主要設立於人潮較集中的遊逛型商圈，販售日系商品為主深受消費者喜愛，今年除繼續會引進更多樣性的商品外，並逐步引進北海道農產品服務更廣大的顧客。

文德蘭表示，佑全深耕台灣藥妝保健市場已逾20年，除提供健保處方箋、保健營養食品、婦嬰用品及健康照護用品，規格繁多品項齊全，滿足各年齡層顧客一站式之購物需求，是目前國內涵蓋範圍最大的醫藥連鎖通路。

另外，隨著台灣步入超高齡社會，佑全也積極布局樂齡市場，目前成立62間樂齡門市，並透過長照藥師與24家以上長照機構合作，提供藥事服務；佑全也與雲林縣政府合作，於西螺設立全台第一間C級巷弄長照站的藥局，未來隨著政府法規更開放，希望在國內擴大成立C級巷弄長照站。

在後勤建置方面，佑全董事長鄭振文表示，將投資至少4億元在彰濱工業局設立大型物流中心，今年可開始發包，目標2026年啟用。佑全並領先同業自建自動化資訊系統，並培養資訊系統開發團隊，自行開發供應商收單系統與POS銷售系統。

劉志平表示，佑全上櫃後除仍將以10%至15%繼續擴展門市外，並將積極延攬獨立社區藥局進入佑全加盟體系，並開放加盟，積極擴大連鎖範圍。佑全將致力於推動「健康促進」與「高齡照護」的時代需求，實踐共同的理念與服務。

股東 長照

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