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LINE Pay 宣布26日登興櫃 每股348元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
行動支付業者連加網路 LINE Pay（7722）宣布，預計1月26日以每股348元登錄興櫃。圖／LINE Pay提供
行動支付業者連加網路 LINE Pay（7722）宣布，預計1月26日以每股348元登錄興櫃。圖／LINE Pay提供

行動支付業者連加網路 LINE Pay（7722）宣布，預計1月26日以每股348元登錄興櫃。LINEPAY實收資本額六億元。 2022年營收36.20億元，EPS 8.04元；2023年營收47.79億、年增10億元，近四年營收持續成長。

2023年營收佔比分析，手續費收入事業約83%，金融推廣合作事業約12%，行銷產品銷售事業約5%。

毛利占比部分，手續費收入事業約51%，金融推廣合作事業約35%，行銷產品銷售事業約14%。

LINE Pay 致力為用戶及商戶提供便利的行動支付服務，在台灣擁有超過 1,200 萬用戶，平均每兩人就有一人使用LINE Pay，並有超過50萬處的支付據 點、完整覆蓋線上及線下食、衣、住、行、育、樂、醫、美、健等多元支付場景。 因應行動支付市場的快速增長和消費者對無接觸支付方式需求增加,該公司提供 包括「支付」。「點數」和「行銷」三大面向的完整配套服務、建構完整 LINE Pay 生態圈。

LINE LINE Pay 營收

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