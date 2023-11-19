鴻華先進 20日創新板上市

鴻海旗下鴻華先進預計於11月20日創新板上市掛牌。鴻華先進是由鴻海與裕隆集團在2020年11月合資成立，其中鴻海持股49.92％、裕隆旗下華創車電持股47.96％，董事長由鴻海董事長劉揚偉擔任、納智捷董事長左自生擔任副董事長，總經理為李秉彥。目前實收資本額159.13億元，上市後估增至174.31億元。

鴻華先進今年10月營收為1.76億元，月增137.83%，年增31.17%；10月單月電動巴士營收占比98%。該公司今年前十個月營收為7.65億元，年增196.15%；累計電動巴士營收占比88%、技術服務營收占比12%。

展望2023年第4季，鴻華先進表示，電動巴士因市場需求陸續交車，2023年全年營收表現將優於去年同期。

李秉彥之前表示，鴻華先進成立三年來迅速推出四台原型車，其中電動巴士Model T去年6月量產，已陸續交付全台客運業者，目前訂單大於產能；SUV車型Model C本月已通過政府單位認證掛牌，12日迄今已接獲逾8,000張訂單，預計本季量產、明年1月開始大量交車。

受惠電動巴士逐步交貨，鴻華先進上半年合併營收2.82億元，與去年營收2.96億元相當；前三季合併營收5.88億元、年增3.75倍。上半年稅後淨損8.95億元，較去年同期淨損3.96億元倍增，每股淨損0.56元。以Model C目前超過8,000輛，一輛約100萬元計算，營收規模約為80億元。

展望後市，隨著Model T持續交貨，鴻華先進發言人王理巍說，今年營收可望年增三倍，配合Model C大量交車，可望帶動明年營收雙位數成長。未來希望每年推動一台車款量產上市，其中Model B量產版預計明年底推出，Model C預計2025年第3季推出國外量產版。

針對Model C的海外市場銷售，總經理李秉彥說，2025年將賣到美國市場，會有合作夥伴在當地生產，鴻海俄州廠是其中一個候選人。

至於Model T電動巴士，受惠台灣及東南亞市場對燃油巴士汰換電動巴士的需求，以及政府政策要求，預期今年全年Model T電動巴士交車量將倍增。

至於2025年是否可以獲利？李秉彥說，鴻華先進希望推出多個車型，進入多個市場，希望達到一定的經濟規模，這樣可以帶來營運的正向循環，將推出更多量產車，進一步達成獲利目標。