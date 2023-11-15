櫃買中心：牧東停止交易、6檔應調整交易方式 通訊-KY可能終止上櫃

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報第3季財務報告，上櫃有價證券應停止交易有一家，應調整交易方式計有六家，並自11月17日起實施。

櫃買中心表示，牧東（4950）未依規定期限公告申報2023年第3季財務報告，故停止該公司有價證券在證券商營業處所買賣。

新增為變更交易方法的上櫃有價證券有寶得利（5301）及富裔（6264）。寶得利及富裔等兩家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

和進（3191）及通訊-KY（6404）繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易，因為和進及通訊-KY因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

及成（3095）及天揚（5345）繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易，及成公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。天揚公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之ㄧ，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

另上櫃公司退場機制已於2020年4月1日起實施，通訊-KY因自2020年第3季財務報告起，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，其有價證券列為變更交易方法，將於2023年11月18日屆滿三年，屆期若未能改善，櫃買中心將依規公告該公司有價證券停止櫃檯買賣，爰提醒投資人注意。