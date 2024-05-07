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錸寶財報／首季 EPS 0.01元 終結連三季虧損

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
錸寶科技。翻攝自錸寶科技官網
錸寶科技。翻攝自錸寶科技官網

PMOLED廠錸寶（8104）董事會通過今年首季財報，合併營收5.55億元，季減21.7%，年減14.8%。毛利率17.23%，分別季增5.56及年增1.97百分點。稅後純益45.3萬元，較去年第4季由虧轉盈，但較去年同期大減95.6%；每股稅後純益0.01元，終結連三季虧損。

錸寶董事會先前已通過將辦理現金增資5億元，及30億元內投資建置儲能櫃案場案，正式宣告全面轉型跨入能源產業發展。錸寶近年來積極進行轉型計畫，陸續投資併購高功率電池來穎科技，與低功率電池達振能源，成效卓越已逐漸取代OLED面板事業。2023年能源相關事業截至第3季獲利已達9,000萬台幣，年大增300%，但仍無法彌補顯示器事業的虧損。

錸寶規劃畫將這次投資30億元建置儲能櫃案場，整併已完成併網示範儲能櫃案場，推升直接運營儲能案場至3座。成為台灣少數從電池模組、儲能櫃組裝到各類案場運營全面整合的完整儲能服務供應商。除直接運營儲能案場之外，也配合各層級客戶擴建儲能案場，伴隨台灣日後電力需求持續成長。錸寶表示，將協同上下游策略夥伴，以更多元化電網運營模式，希望成為台灣未來穩定電力供給的基石之一。

錸寶2023年虧損2.04億元，主要是因一次性認列所得稅資產減損，產生的所得稅費用約1.7億所致，加上顯示器產業需求低靡導致營收衰退。雖錸寶因一次性認列費用產生較大損失，但所幸轉型能源事業投資達振能源與來穎科技至去年第3季，合計獲利已經達到9,000萬台幣，較前一年度年增達300%，將讓錸寶邁向重回獲利之路得以「儲能」滿電前行。

為更健全能源事業的擴大發展，錸寶董事會通過預計將以子公司來穎換股取得百分之百達振股權，以完成全方面高、低功率電池模組整合生產製造。期望在兩家子公司完成整併後，來穎陸續與策略合作夥伴，及股東強化營運規模，更期能藉由掛牌上市的資本市場動能推升來穎營運規模與量能。

錸寶 電池模組

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