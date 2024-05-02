耕興財報／2024年首季每股稅後純益3.32元 較去年第四季回升

耕興（6146）於2日董事會後公告2024年第一季營運成果。耕興2024年第一季合併營收為11.44億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.38億元，每股稅後純益（EPS） 3.32元，較去年第四季2.79元回升，不過低於去年同期創下的歷史新高3.93元，為歷年同期第三高。

展望未來，耕興今日重申，對營運下半年正面看待，下半年有望優於上半年，目前產業趨勢並未改變，後續就看A I效應現在從伺服器擴展到PC，以及後續擴展到行動終端帶來的檢測商機。