耕興財報／2024年首季每股稅後純益3.32元 較去年第四季回升
耕興（6146）於2日董事會後公告2024年第一季營運成果。耕興2024年第一季合併營收為11.44億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.38億元，每股稅後純益（EPS） 3.32元，較去年第四季2.79元回升，不過低於去年同期創下的歷史新高3.93元，為歷年同期第三高。
展望未來，耕興今日重申，對營運下半年正面看待，下半年有望優於上半年，目前產業趨勢並未改變，後續就看A I效應現在從伺服器擴展到PC，以及後續擴展到行動終端帶來的檢測商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言