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中華電 市值衝兆元大關

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

中華電信（2412）將於5月31日舉行股東常會，董事長郭水義在致股東營業報告中指出，將善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」等四項公司豐富資產，推動三大願景，包括成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌，以及成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團。

中華電去年營收2,232 億元，歸屬母公司業主淨利369.2億元，每股純益4.76 元。截至2023年底，行動用戶數達1,313.8萬，整體5G用戶數超過300萬，行動客戶數市占達37.6%，行動營收市占達40%。

固網寬頻部分，2023年中華電的300Mbps以上高速產品躍升為固網寬頻主流，客戶數年增32.4%。截至2023年12月，固網寬頻每戶平均收入（ARPU）達783元，年增1.1%。未來將持續優化，鼓勵升速，讓ARPU持續成長。

郭水義指出，中華電去年持續投資內容，轉播世界棒球經典賽、成都世界大學運動會、杭州亞洲運動會等熱門賽事，IPTV／MOD 與Hami Video客戶數不斷創新高，並成立「中華數位文創管理顧問公司」，布局文化創意產業，加大對內容產製的投資。

中華電信

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