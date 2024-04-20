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台積重挫...十外資照挺 目標價多逾900元
台積電（2330）法說會下修今年三大領域展望，震撼市場，昨（19）日跳空重挫，然外資法人幾乎全面力挺，統計有十家法人對台積電目標價上看900元以上，最高價與次高價甚至突破千元，以花旗證券調升至1,030元，居內外資圈最高價，且樂觀情境有望上看1,100元；滙豐證券則上調至1,025元。
不過也有大和資本將台積電評等由「買進」降評至「優於大盤」，開啟法人圈調降台積電評級第一槍。
花旗半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電除將受惠雲端AI，也會受惠設備上的AI，AI應用發展將導致更多的矽含量和晶片面積，有望支持台積電長期成長前景。
此外，憑藉先進封裝技術，預計台積電將擁有穩固客戶關係，看好台積電將受惠AI良好勢頭及先進節點加速成長帶動，將其2024、2025、2026年獲利分別上調3%、9%、5%，目標價上調至1,030元，樂觀情境下更上看1,100元。
陳佳儀指出，儘管台積電降低半導體成長展望，但在先進節點及AI需求的成長將繼續超過產業表現，且具有穩固的行業地位。
毛利率方面，儘管3奈米製程及公用事業成本上升，將會稀釋下半年毛利率，然由於更好的產能利用率和良率改善，預計毛利率只會溫和下降，且隨著2奈米晶片更好的定價和成本結構、以及到2025年規格將有更好的改善，預計明年台積電收入年增長會更強勁。
儘管台積電昨日重挫，然內外資法人仍對其抱持正向展望，紛紛給予「買進」與「優於大盤」評等。
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