美喆財報／去年每股淨虧0.98元、擬配0.3元現金股利

石塑地板大廠美喆-KY（8466）7日公布年報，2023年全年營收達27.02億元，較2022年32.62億元減少17.1%，稅後虧損0.95億元，低於2022年稅後純益1.29億元，去年每股淨虧0.98元、低於前年的2.18元。

不過，美喆-KY指出，今日董事會綜合考量公司本業營運動能逐步提振，且仍有充足保留盈餘，決議2023年擬配發每股0.3元現金股利。

美喆-KY表示，2023年因有匯損、一次性提列資產減損等產生業外損失影響，以致去年全年虧損，不過從接單來看，在歐美訂單穩健、客戶持續拉貨下，去年下半年起營運已逐步走出谷底，對今年營運持正向看待。

美喆-KY去年第4季合併營收達6.63億元、年增31%，營業利益達403.5萬元，本業營運已連續兩季轉盈；美喆-KY指出，由於去年第4季受匯損、一次性提列資產減損等業外損失影響，讓2023年第4季出現稅後淨損3,857.3萬元，每股稅後虧損0.59元。

美喆-KY表示，受惠歐洲客戶拉貨動能，加上去年第4季北美大型量販通路客戶SPC訂單陸續出貨認列，帶動去年第4季北美銷售年增110%，北美營收占整體比重增加至15%，顯示集團營運已逐步走出谷底。

另外，美喆-KY指出，由於公司持續精進原料採購成本、營運費用等管控，去年第4季雖有受提列一次性存貨備抵跌價損失等影響，不過單季整體毛利率、營業利益率仍分別保持15.5%、0.6%表現。