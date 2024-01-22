整理包／碳交易上路滿月！5檔概念股月漲跌一次看

台灣碳交所已自去年12月22日啟動碳交易，如今排碳有價時代已滿足月，市場多檔碳權概念股因提前布局有關產品線，因此獲利多加持，盤點台股強攻軟硬體系統整合及資訊服務的業者，包括叡揚（6752）、倍力（6874）、偉康（6865）、現觀科（6906）、普鴻（6590）、上奇（6123）、虎門（6791）、訊連（5203）漲勢連連，而《經濟日報》特地為大家整理以上幾檔個股，近一月以來的走勢及動向，快來看看吧！

1. 訊連（5203）

訊連今（22）日以92元開出後上漲，盤中一度觸及93.8元，收盤價為92.7元、上漲1.1元、漲幅達1.2%，近月表現呈上漲態勢。據悉，訊連於2017年起，隨主要產品轉型訂閱制，以每年減少12% - 14%之比例，逐年減少零售彩盒之生產量及光碟片用量。

此外，隨著數位下載版漸漸取代盒裝版本成為主流，公司也在2017年至2020年間減少36%盒裝產品生產量及光碟用量，並承諾2021年起十年為期，逐年逐步提高綠色用電占比，至2030年全面採用綠色電力來取代傳統電力，以響應聯合國永續發展目標，具體展現推動全球環保與善盡社會責任的決心。

2. 現觀科（6906）

數位雲端業者現觀科已成功於1月15日掛牌上市，今（22）日再享強勁走勢，以169.5元開高走高，收盤價即為漲停價183元、較前一交易日收盤價上漲16.5元、漲幅達9.9%，近月表現呈上漲態勢。現觀科兩周前收在163元，上漲幅度相當驚人。

據悉，現觀科憑藉自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，同時團隊海外的銷售版圖也持續加速擴大中。不僅如此，除了傳統RAN架構外，部分電信營運商已採用虛擬與開放式架構（O-RAN），以減少硬體設備支出。

3. 普鴻（6590）

普鴻今（22）日股價收在平盤94.8元，不過相較兩周前收盤價88.6元，整體走勢仍然保持正成長的態勢。普鴻憑藉自身在「支付應用」、 「金融應用」、 「資訊安全」、「委外服務」等主要4大產品線的布局，成功搭上數位轉型、淨零碳排的趨勢，近日隨著買氣噴發、大單回流，明年業績動能可望維持強勁。

普鴻本身主要提供銀行業電子支付系統、行動支付系統、資安系統、加解密系統等，且長期深耕於財務金融科技完整解決方案的服務，並擁自有品牌及產品，可看作本土獨立軟體供應商（ISV），客戶涵蓋央行、主管機關及國內多家大、中、小型銀行及純網銀，平時也積極布局雲端服務、AI應用領域，因此在這波AI風潮中，也成為不可或缺的角色，並且近月表現呈上漲態勢。

4. 叡揚（6752）

叡揚今（22）日收在135元、較前一交易日上漲0.5元、漲幅達0.37%。近月表現呈上漲態勢。叡揚已榮獲SGS全球首張資服業 ISO30401:2018 知識管理系統證書，運用自有產品及數位工具輔助，不僅將驗證過程經驗完整留存，實地稽核時更以系統無紙化展示佐證符合ESG。

此外，叡揚長期看準減碳和ESG的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和ESG報告書方面使用Word和Excel所面臨的困擾，叡揚Vital NetZero零碳雲提供了一套雲端數位平台，支持碳盤查的日常管理活動，並滿足ISO 50001、ISO 14064等多種國際標準的合規要求。

5. 倍力（6874）

倍力今（22）日收盤價為124元、較前一交易日上漲0.5元、漲幅為0.4%，近月表現呈上漲態勢。此外，公司今日宣布與台新銀行攜手合作，積極配合政策推動經濟部「低碳智慧納管專案貸款」，協助中小企業低碳化智慧化轉型發展。台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，使用倍力資訊所開發的企業碳管理解決方案-「碳管家」，即可透過台新銀行取得經濟部「低碳智慧納管專案貸款」的優惠利率及利息補貼審核資格。

倍力旗下經銷產品以銷售Oracle、SAP、Quest、CISCO等品項為主，自有產品則是「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」兩大利基型產品，成功卡位碳權市場。