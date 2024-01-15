AI 股受政策加持 CCL 三雄表現亮眼 台燿量價勁揚

選後第一天開盤，台股呈現開高震盪，站回萬六大關，其中AI族群受惠政策利多，市場看好後續發展，其中銅箔基板概念股（CCL）今（15）日表現亮眼，台燿（6274）、聯茂（6213）、台光電（2383）等皆呈現上漲之姿。

賴清德當選新任總統，他在選前提出「五大信賴產業」政見，包括半導體、軍工、人工智慧、安控、通訊等，成為市場關注焦點，另外，綠能、重電、生技等族群，也將吸引投資買盤，法人看好相關「勝選概念股」可望成為領軍台股衝萬八的多頭指標，推升大盤指數上攻。

明年PCB景氣可望復甦，跟隨客戶需求銅箔基板廠台光電、聯茂、騰輝（6672）與台燿等大廠普遍正面看待明年，個別廠商積極開拓新應用。

中長期趨勢上，業界認為，通訊傳輸技術演進，帶動交換器通訊模組導入矽光子CPO（共同封裝光學）技術，800G屬於前哨戰，下世代51.2t交換器更將全面導入，隨著CPO交換器光收發模組普及，對PCB用板要求也更高，需要HDI厚大板或是類載板層級技術整合，也帶動減少耗損的銅箔基板材料升級需求。

台燿今日早盤以122.5元開出，盤中最高一度拉升至126元，漲幅逾3%，準備挑戰前高130元；聯茂早盤以86.5元開出，盤中最高一度拉升至87.1元，漲幅逾1%，收復5日均線；台光電早盤以383.5元開出，盤中最高一度拉升至393元，創下逾1個月新高，後續漲幅稍有收斂，盤中漲幅逾1%。