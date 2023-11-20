車用PCB鏈 買盤追捧

隨車用半導體供給緩和，車用PCB零組件供應鏈營運今年下半年至明年展望轉佳，隨基本面轉強，車用PCB族群昨（20）日價量齊揚，成為台股多頭焦點，台商車用PCB龍頭敬鵬（2355）再攻漲停板51.3元，定穎投控也以102.5元漲停板收市，全球車用雷達板供應大廠燿華同步收紅、上漲逾2%。

根據CMoney統計，昨日股價表現強勁，且獲三大法人主要買超之PCB概念股為華通、定穎投控、敬鵬、富喬、高技、燿華、台光電、金居、嘉聯益、台燿，十檔個股皆漲逾2%，買超張數介於1.1萬張至243張之間。

車用PCB廠概況

昨日獲三大法人買超前三名的華通、定穎投控與敬鵬，單日買超皆逾8,314張，而華通與敬鵬近五日則獲法人買超逾萬張，華通由黑翻紅漲6.7%至63元，創新高；敬鵬昨日收盤價創五年多來新高；定穎投控終場也以漲停板102.5元作收，距離歷史最高收盤價103元僅0.5元。

敬鵬是台商車用PCB龍頭，汽車板營收占比八成以上，在台廠中純度最高，法人看好，敬鵬隨車用半導體供給改善與下游組裝人力荒紓解，有助於營運持續轉強。

敬鵬看旺2024年汽車板需求復甦，帶動市場信心。敬鵬表示，從過去常用供應鏈生態，車廠庫存都轉嫁到零組件，使得敬鵬早已提高警覺，自家車用PCB較早開始去庫存，汽車板庫存的調整比半導體早，而IC比較晚調整，最近才開始，主要庫存仍看車廠組裝量能，敬鵬樂觀本季與明年稼動率提升。

定穎投控預估本季營收持平或微幅成長，去瓶頸的HDI產能已經開出，毛利率正向看待。預估全年營收及獲利均成長。

燿華也正面看待車用市場，燿華先前指出，全年車用HDI與低軌衛星較強，相關領域成長動能有望延續至2024年，公司目標2024年切入AI相關高階HDI加速卡。