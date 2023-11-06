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鉅橡財報／前三季每股稅後純益0.68元 第3季毛利率20.6％

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

鉅橡（8074）於今（6）日公告2023年第3季財報暨10月合併營收。累計前三季合併營收8.3億元，雖年減21.8％，惟獲利表現優於營收，營業利益4,036萬元，年增率為23.4％，每股稅後純益（EPS）0.68元。

鉅橡說明，第3季因原物料價格趨穩、優化產線效率提升與匯率因素，推升鉅橡第3季毛利率20.6％，並帶動單季營業利益率與稅後淨利率分別來到6％與12％，三率均較上季與去年同期揚升，繳出「三率三升」佳績。

鉅橡說明，2023年第3季合併營收新台幣2.99億元，較上季成長7.2％，雖較去年同期減少17％，然在毛利率明顯提升下，單季營業利益1,708萬元，年增率為26.8％，每股稅後純益為0.4元。

鉅橡也提到，雖10月適逢節慶長假工作天數減少，然中國大陸於十一長假後的景氣走勢趨穩，10月合併營收1億元，年增率1.6％，帶動累計1-10月合併營收9.3億元，年減幅收斂至20％左右。

營收 鉅橡

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