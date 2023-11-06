鉅橡財報／前三季每股稅後純益0.68元 第3季毛利率20.6％
鉅橡（8074）於今（6）日公告2023年第3季財報暨10月合併營收。累計前三季合併營收8.3億元，雖年減21.8％，惟獲利表現優於營收，營業利益4,036萬元，年增率為23.4％，每股稅後純益（EPS）0.68元。
鉅橡說明，第3季因原物料價格趨穩、優化產線效率提升與匯率因素，推升鉅橡第3季毛利率20.6％，並帶動單季營業利益率與稅後淨利率分別來到6％與12％，三率均較上季與去年同期揚升，繳出「三率三升」佳績。
鉅橡說明，2023年第3季合併營收新台幣2.99億元，較上季成長7.2％，雖較去年同期減少17％，然在毛利率明顯提升下，單季營業利益1,708萬元，年增率為26.8％，每股稅後純益為0.4元。
鉅橡也提到，雖10月適逢節慶長假工作天數減少，然中國大陸於十一長假後的景氣走勢趨穩，10月合併營收1億元，年增率1.6％，帶動累計1-10月合併營收9.3億元，年減幅收斂至20％左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言