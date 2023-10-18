智原攜安謀 搶晶片大單

智原（3035）接案能量大躍進，昨（18）日獲全球行動裝置矽智財（IP）龍頭安謀點名青睞，成為台灣唯一入選安謀最新生態系方案的台灣特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，未來將與安謀共同攜手大咬客製化系統單晶片（SoC）市場商機，營運爆發力可期。

業界人士指出，安謀在全球IP領域無往不利，涵蓋各種晶片設計，蘋果、高通、聯發科的晶片都採用安謀架構。智原與安謀擴大強強聯手，有助未來為智原引入更多訂單。

安謀昨日宣布推出全新「Arm全面設計（Arm Total Design）生態系方案」，主要推動採用Neoverse運算子系統（CSS）的客製化系統單晶片（SoC）市場，並點名智原為合作夥伴，共同搶食商機。

智原先前已有與安謀合作的經驗，此次獲得安謀青睞，入列最新生態系解決方案成員，並且是台灣IC設計服務廠中唯一，凸顯安謀對智原能力的肯定與重視。

智原前三季合併營收91.41億元，年減6.8％，主要受半導體市況調整影響；上半年每股純益3.68元。該公司之前預估全年營收展望為年減高個位數百分比，但仍看好全年IP與委託設計（NRE）業績都有機會創歷史新高，業界看好，隨著強化與安謀合作關係，未來智原接單將更旺，相關業績持續看俏。

智原在成熟製程業務之外，持續擴展版圖，日前宣布推出2.5D／3D先進封裝服務，強調透過晶片中介層（Interposer）製造服務，以連接小晶片（Chiplets），並與晶圓代工廠及封測廠緊密合作，確保產能、良率與生產進度等，可實現多源小晶片無縫整合。

安謀透露，這次釋出的Arm全面設計生態系方案結合包括晶圓廠、ASIC設計服務業者、IP 供應商、電子設計自動化（EDA）工具供應商與韌體開發商等業者，以加速並簡化安謀Neoverse CSS 架構系統的開發作業。此生態系合作夥伴可協助各方加速產品上市時程，降低打造客製化晶片所需的成本與相關阻力。

Arm全面設計服務生態系的合作夥伴，在晶圓廠方面包括台積電與英特爾晶圓代工服務等，晶片設計相關廠商包括博通、智原、凱捷（Capgemini）、ADTechnology、Alphawave Semi、Socionext 與 Sondrel等，智原是其中唯一一家台廠。而IP與EDA工具供應商包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）、Rambus 等，另還有安邁科技（AMI）等韌體供應商。