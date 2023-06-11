台積15日除息 填息看蘋果旗艦機

晶圓代工龍頭台積電預計六月十五日除息季配息二點七五元，該季配息所屬年度為二○二二年第四季，為季配息二點七五元的第八次除息，下次季配息則將拉升至三元。法人預期，近期美股漲多跌少，台積電ADR也緩步反彈，若國際股市表現穩定、蘋果高階旗艦機備貨動能持續加溫，台積電季配息除息，仍有望挑戰當日或隔日填息。

台積電董座劉德音六日股東會提到，客戶庫存逐漸降低，市場終端需求回升，雖今年有少許負成長，但已準備好迎接明年的成長。今年台積資本預算將介於三百二十億美元至三百六十億美元的區間。

近期AI話題延燒，業界分析AI營收貢獻占比仍低，台積電來自高速運算終端應用目前最大仍在伺服器資料中心等領域，該領域市況變化與客戶庫存調整仍將牽動下半年表現。

業界認為，台積電下半年最大動能，仍將是蘋果新機備貨帶動的基本盤，有利台積電稼動率回升。

蘋果未公布手機出貨量與出貨目標，但業界推測，蘋果新機維持新舊晶片並行策略，至今年底的備貨至少約為Ａ十七晶片機種四千○五十萬支與Ａ十六晶片四千五百萬支，合計約超過八千五百萬支，與去年同期相當或略為增加，後續並將依據市場需求動態增減。

劉德音日前指出，公司要抓住技術領先的未來商機，也能讓股東未來配息的成長性更大。

統計顯示，台積電自二○一九年起改採季配息，最長有十五天才填息，前一次除息是三月十六日。