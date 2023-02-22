AI晶片旺 法人：布局半導體ETF掌商機

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT引領風騷，近期是投資圈的熱門話題，多家科技大廠也紛紛推出自家的AI系統。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，AI時代下，加速了電動車、物聯網的發展，而AI的新應用則又帶動高效能運算（HPC）等新需求的持續成長，估計AI晶片在2023年將進入高成長期，長期仍看好半導體產業鏈，加上現在庫存正位於庫存去化期，半導體股走勢仍有所波動，投資人可逢低布局半導體ETF，以掌握後續反彈動能。

張圭慧表示，OpenAI自2022年11月推出ChatGPT聊天機器人，憑著強大語言能力及解答速度，引發熱潮，短短五天用戶人數破百萬，2023年1月用戶數更突破1億人，引發市場再度關注AI技術對各終端應用在互動式服務的開展與多元性，全球科技龍頭Google、百度、阿里巴巴也將推出自家AI應用服務，可預見的是，未來AI產業將展開人工智慧軍備競賽。

現在AI晶片應用在雲端運算、安防、機器人及車用居多，張圭慧預估，在雲端運算、車用兩大領域需求量漸增之際，2023年將進入高成長期，2025年全球AI晶片市場規模預估將達740億美元，由此看見，智慧數位化浪朝促使AI晶片正迅速擴大市場份額。

其中，隨電動車需求在全球逐漸擴大，車用半導體已成剛性需求。張圭慧表示，車用半導體的應用將大幅增加功率半導體、感測元件、聯網元件、資通訊元件及AI運算晶片的數量。

在庫存減壓、急單湧現之際，半導體產業初露曙光，張圭慧表示，半導體產業股價與營收的關聯性高，估計第二季庫存調整結束後，需求量會隨之擴大，而當前半導體股市呈現波動格局，可望在2023年第一季底回溫，建議投資人可逢低分批入手半導體ETF，降低資金風險，並掌握長期趨勢。