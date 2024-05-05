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鴻華先進營收／4月創單月歷史新高 年增2141.6%

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
納智捷n7。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
納智捷n7。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

鴻華先進（2258）5日公布2024年4月營收為12.71億元，創單月歷史新高，月增82.6% ，年增2141.6%。該公司的4月乘用車營收占比98.9%、電動巴士營收占比1.0%。

展望第2季，鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第2季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進2024年累計前四個月營收為20.94億元，年增1828.8%，創同期新高。累計乘用車營收占比96.6%、電動巴士營收占比2.9%。

鴻華表示，4月營收12.71億元，月增82.6%。其中，「電動巴士」：由於交車數量較上月增加，本類別與上月上升。「乘用車」：由於本月交車數量較上月增加，本類別與上月上升。「技術服務」：本類別月對月上升。

鴻華4月營收，年增2141.6%。其中，「電動巴士」：本類別年對年較為減少。「乘用車」：本類別於2023年底開始交車，本類別年對年增長。「技術服務」：本類別年對年下降。

營收 鴻華先進

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