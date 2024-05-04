京城銀 前四月EPS 2.14元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀行（2809）昨（3）日公布4月自結稅前盈餘5.12億元，稅後純益3.6億元，單月稅後純益較上月下滑四成多，比去年同月則是微幅增加，累計今年前四月稅後純益23.79億元，較去年同期大幅成長98%，累計前四月每股稅後純益（EPS）為2.14元。

由於4月資本市場轉趨波動，美國反轉降息預期不斷推遲，公債殖利率竄升，台股在4月也大幅震盪，甚至創下單日盤中最大跌點達千點，幾度跌破2萬點大關。京城銀擅長股債投資，財務操作也受市場波動影響，單月獲利也因此出現較大波動。

京城銀並仍維持良好資產品質，4月底全行逾期放款比率為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6,483.67%，總放款覆蓋率為1.45%。京城銀表示，美國第1季經濟成長率下滑至近兩年低點，通膨率並大幅回升，台灣總體經濟表現，國發會於日前公布景氣燈號續為綠燈，顯示國內景氣持續回溫。京城銀表示，面對總體環境的不確定因素，京城銀將秉持穩健成長的經營原則，維持績效與資產品質。

京城銀行 景氣燈號

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