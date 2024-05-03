正隆：紙業需求溫和復甦

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2024年紙業需求有望延續溫和的復甦節奏，原物料也以溫和波動為主，各產業有望穩步修復。在集團產銷據點中，看好越南市場前景可期，主要是越南持續受外商積極投資，許多科技業增加投資份額，已成為「亞洲新鏈」一員。

鄭人銘表示，2023年台灣造紙產業供需表現不甚理想，上半年即便中國全面解封，但經濟卻難以在短期內復甦，加上大環境不利因素並未消失，市場需求依舊不振，國內工紙營運首度出現近年罕見的衰退，而市場猶未出現明顯的回溫情況。由於工紙產銷量的衰退，自然影響著工紙售價的起伏，而工紙價格並未隨需求增減有明顯浮動，且先前因成本不斷墊高下，所進行的調價幅度不足以反應成本，受限市場低迷，只能自行吸收成本。

整體而言，2023年市況呈現內平外冷，產業持續籠罩去庫存氛圍，紙包裝需求不顯。依據造紙公會統計，2023年台灣造紙總產量較去年衰退3.6%，來到409萬噸；總銷量減少5%，約403.8萬噸，其中內銷下滑7.5%，約245.2萬噸，外銷下滑 1%，至158.6萬噸。終端需求減緩，全台紙器產銷量表現亦較去年衰退2.9%，約21.2億平方米。

即便大環境不理想，但正隆海外按時程規劃擴產。包括越南平陽造紙廠第二期年產能40萬公噸工紙計畫已投產、第三期工紙產線亦積極籌建中，濱吉與北江紙器廠皆已投產，兩廠年產能各1.2億平方米。此外，台灣持續推動「低碳與淨零智紙」，大園造紙廠年產6.6萬噸再生白漿線已商轉、竹北廠全台最大高效能生質熱電系統亦於2023年下半年商轉、后里廠沼氣綠電系統，預計2025年啟用。

展望2024年，鄭人銘表示，隨著貨幣政策緊縮和消費者購買力下降的遲滯效應，在主要經濟體發酵，美國市場成長幅度將明顯趨緩、歐洲瀕臨衰退，中國也因房地產產業的困境，拖累經濟活動。因此，全球經濟衰退的風險仍然很高。