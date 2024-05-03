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美4月就業數據弱！美股3大指數齊揚 台積電ADR強漲逾3％

羅麗芬：三大通路布局完整 將帶動營收獲利成長

中央社／ 台北3日電

經營美容產品的羅麗芬-KY今天表示，中國大陸三大銷售通路包括美容院、專門銷售化妝品店鋪統稱為日化店（日用化妝品專營或連鎖門市），以及醫美與美容結合經營的雙美門診中心旗艦店等布局完整，有望帶動今年營收與獲利成長。

羅麗芬今天舉辦媒體交流會。羅麗芬主要經營市場在中國大陸，營收占比高達94%，銷售據點逾5000家；今年第1季營收新台幣2.38億元，年增27%，創歷年同期次高，主要因三大通路業績均有成長。

其中「日化線」品牌於3月舉辦今年第1次招商大會，加盟業主簽單訂貨金額超過預期，助攻第1季業績成長。今年4月南京召開專業美容院三大保養品牌（葛林若、聖迪妮爾與黛昂絲品牌）招商大會，簽單金額也超過去年同期，這兩場招商訂貨大會，將貢獻第2季營收。

董事長羅麗芬表示，今年雙美門市將持續互補營運模式，4月邀請兩岸高端客戶體驗療程，並導入私人訂製品牌「莫克麗膚」高端項目，有助於兩岸雙美門市營收成長。

她也提到，今年銷售通路完成布局，除了中國大陸營收基礎，也就是美容院三大品牌銷售通路之外，今年也將從既有5000家產品加盟店中，選取800至1000家店，授權掛牌「羅麗芬美容美體授權店」，同時預計再開發500家以上產品加盟店。

羅麗芬2023年12月新成立日化線銷售通路，今年預計再拓展2000家以上產品加盟店，營收占比預估將達到羅麗芬控股總營收12%以上。

營收

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