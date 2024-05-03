虎航首季純益倍增 史上最佳

國人出國旅遊熱度居高不下，台灣虎航（6757）昨（3）日董事會通過首季財報，繳出史上最好成績，營收、獲利同步刷新單季歷史新高，稅後純益8.61億，年增101%，EPS 1.92元；每股淨值突破10元，來到11.35元。

台灣虎航是飛航日本最多航點的國籍航空，達19個航點、24條航線。受惠疫後客運班次恢復及新航點布局效益加持，第1季營收達42.47億元、年增64%，營業盈餘12.36億元、年增124%，營業毛利率分別高達36%、29%；業外則受新台幣貶值影響，稅前淨利達10.76億元，稅後純益8.61億，年增率101%，每股稅後純益 1.92元，去年同期EPS 1.07元，增加0.85元。

展望今年，台灣虎航表示，航空旅遊運輸比預期中還強，持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟州自3月31日起增加為每日一班，桃園、高雄-大阪增加為每周21班。