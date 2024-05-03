快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

台新金（2887）股利0.5999999+股票近1元！ 專家：比想像中大方但現金殖利率不太亮眼

聯合新聞網／ Andyworld
台新金控。圖／台新金控提供
台新金控。圖／台新金控提供

今年的金控配息大戲由台新金（2887）接下最後一棒，今天台新金宣佈配息政策之後，各位股東就等著領息啦！台新金這次發給股東0.6元現金+0.4元股票，加總起來1元！（實際上公佈為現金0.5999999元，為了好閱讀好計算，個人擅自記為0.6元）

預估台新金股息的時候，我認為台新金的配息約落在現金0.51～0.55元，股票落在0.42～0.45元，而總股息落在0.93～1元之間，最後我採取保守策略，皆取最低的0.51元現金+0.42元股票的組合，然而台新金打破過去現金：股票約55：45的比例，變成今年的6：4，而且在EPS相較2022年還要低的情況之下，配得居然比2022還要高一些，董事會的決定比想像中還大方一些。

在殖利率的部份，光是看現金殖利率或許不太亮眼，但是股票配的比例稍高之下，總殖利率和還原殖利率倒是還有超過5％的門檻！雖然台新金整體有比之前還要大方一些，只是不曉得股東們是否有感受到台新金的誠意，而這樣的結果是否也會一併反應在股價上？就讓我們看今天台新金的股價表現了。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台新金 金融股

延伸閱讀

中信金（2891）配息1.8元、市值夠大、殖利率超過5％！ 專家：被選進高股息ETF機率不小

00878、00940、00939…將換成分股卡位「這些個股」吃豆腐！ 專家：這兩檔ETF重複性最低

永信建（5508）上看300？4月營收年增2.4倍 網讚「妖獸股」曝暴漲原因

00878連買一年成本會落在「年線」上？ 貸夫實測：確實相差沒有很多！

相關新聞

台新金（2887）股利0.5999999+股票近1元！ 專家：比想像中大方但現金殖利率不太亮眼

台新金這次發給股東0.6元現金+0.4元股票，加總起來1元！（實際上公佈為現金0.5999999元，為了好閱讀好計算，個人擅自記為0.6元）

富邦媒首季每股純益3.78元 同期最佳

富邦媒（8454）昨（2）日公布首季財報，營業利益11.1億元，季減20%，年增1.6%；歸屬母公司業主稅後純益9.1億...

汎德 Q1每股賺5.22元

汎德永業（2247）在保時捷與BMW強勢表現下，第1季稅後純益4.22億元，年增3.86%，每股稅後純益（EPS）5.2...

興富發 搶進微型商辦

興富發（2542）近年除了住宅外，亦轉攻商辦商機，且瞄準小坪數辦公需求，昨（2）日首次推出總銷80億元的微型商辦「市政萬...

雲品拓點 挺進高端市場

雲品國際（2748）總經理丁原偉昨（2）日表示，少子化加上結婚人數減少，今年婚宴市場的需求下滑，未來會出現價格兩極化的趨...

超商雙雄 甜點大戰開打

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻600億烘焙商機，繼去年推出「甜點專櫃」整合豐富多元商品結構，今年5月起再推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。