台新金（2887）股利0.5999999+股票近1元！ 專家：比想像中大方但現金殖利率不太亮眼

今年的金控配息大戲由台新金（2887）接下最後一棒，今天台新金宣佈配息政策之後，各位股東就等著領息啦！台新金這次發給股東0.6元現金+0.4元股票，加總起來1元！（實際上公佈為現金0.5999999元，為了好閱讀好計算，個人擅自記為0.6元）

預估台新金股息的時候，我認為台新金的配息約落在現金0.51～0.55元，股票落在0.42～0.45元，而總股息落在0.93～1元之間，最後我採取保守策略，皆取最低的0.51元現金+0.42元股票的組合，然而台新金打破過去現金：股票約55：45的比例，變成今年的6：4，而且在EPS相較2022年還要低的情況之下，配得居然比2022還要高一些，董事會的決定比想像中還大方一些。

在殖利率的部份，光是看現金殖利率或許不太亮眼，但是股票配的比例稍高之下，總殖利率和還原殖利率倒是還有超過5％的門檻！雖然台新金整體有比之前還要大方一些，只是不曉得股東們是否有感受到台新金的誠意，而這樣的結果是否也會一併反應在股價上？就讓我們看今天台新金的股價表現了。

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