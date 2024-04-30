旺旺保財報／第1季賺4.05億元！防疫險理賠累積虧損已全數彌補

上市產險旺旺保（2816）第1季財報出爐，單季賺4.05億元，累計每股稅後純益（EPS）為1.81元，創下歷年同期新高。旺旺保指出，去年底約剩2.7億元的防疫險理賠累積虧損，在今年第1季已全數彌補，展望今年，在再保緊縮，市場費率調整的情況下，預估今年企業險簽單保費仍會維持穩定成長的態勢不變。

旺旺保公布第1季財報，第1季稅前盈餘4.57億元，較去年同期2億元，年增129.33%，第1季稅後純益4.05億元，較去年同期2億元，年增103.23%，累計每股稅後純益（EPS）為1.81元，創下歷年同期新高。

旺旺保發言人潘少昀指出，今年第1季獲利成長率較高，主要是因簽單保費較去年同期成長11.7%，且去年同期仍有受到防疫險理賠干擾，截至去年底約剩2.7億元累積虧損，在今年第1季已全數彌補，加上投資部分，第1季由於國內股市表現不錯，在本業與投資都有正向發展下，獲利也較去年同期倍增。

展望今年，潘少昀表示，儘管第1季表現不錯，仍須留意4月初大地震造成的災損理賠，在住火險方面的理賠較不會造成影響，但商業險方面，在各大廠商搶修復原之後，會清點實際損失，包含營業中斷、財產損失、停機損失等等，實際理賠金額還在確認中。另外，在再保緊縮，市場費率調整的情況下，預估今年企業險簽單保費仍會維持穩定成長的態勢不變。

另外，旺旺保董事會30日通過設置並選任第一屆永續發展委員會成員及召集人。