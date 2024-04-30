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營建股昨天才亮七燈 今宏璟鎖跌停、國建大跌逾7%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

營建股29日才群起大漲，更有7檔個股攻上漲停板，30日卻大多重挫，宏璟（2527）開盤5分鐘內鎖跌停板，國建、國揚、太設、大將跌幅逾7%，中工下跌逾5%，不過上櫃營建股仍有部分個股表現強勢，永信建、晶悅、富裔亮燈漲停。

營建股昨漲勢剽悍，7家營建股漲停，分別為富裔、國建、昇陽、宏璟、上曜、聯上發、鄉林。不過強漲之後今賣壓出籠，宏璟昨才創歷史新高63.2元，今開盤旋即摜跌停至56.9元，國建也再創42.3元高點後，重跌7.82%，收38.3元。

不過雖然營建股今普遍下跌，但大多為漲多回檔，國建、鄉林、聯上發等仍守住五日線。部分營建股仍維持強勢，永信建、晶悅、富裔漲停；達麗、欣巴巴、華友聯、京城等皆開低走高，達麗強漲超過6%，收63.3元。

永信建公布第一季季財報，單季稅後純益10.66億元，創歷史次高，年增高達3.12倍，每股純益為4.9元。分析第1季營收變化，永信建表示，主要由高雄楠梓區的原旭、晴遠、鳳山區的豐華大鎮等建案銷售貢獻，同時三民區的詠光，以及前鎮區的禾豐建案，也扮演助攻地位。

永信建表示，該公司建案一向採先建後售的運作模式，近期新推出的鳳山區「繪上品」建案完工，預計將可增加約24億元的可銷金額，目前共有十個建案分布高雄各行政區銷售中，合計總銷金額約120億元。

建案 永信 營建股

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