法人看好貨櫃三雄今年獲利

全球貨櫃輪運價近期衝太快，加速北美貨主及物流業者簽約數量，原本有些業者還考慮簽約，近期運價萬箭齊發、市場需求攀升，北美線簽約情況比預期中好，呈現簽約數增加、價格較去年成長的走勢。

台北市輪船商業同業公會昨（29）日舉行會員大會，與會業者釋出相關訊息。業內人士指出，北美長約簽約進程加快，這確實在意料之外，顯示貨主也認為下半年運價欲低不易。法人看好長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）今年的獲利表現。

陽明表示，目前北美線長約簽約狀況，合約價格較去年攀升已是趨勢，客戶簽約意願都很高，但實際概況屬於營業機密，不便說明。

長榮海運日前表示，隨著運價走揚，客戶也很清楚「現在不簽，不見得以後簽的到」，如果不簽約，未來就只能用現貨價格出貨，4月底船東跟客戶會全部完成簽約，雙方對於市場差異已明顯縮小，今年合約的換約價格及總量樂觀看待。

國內物流業者分析，全球貨櫃輪市場起伏劇烈，簽約對於客戶及船東來說是最好的保障。