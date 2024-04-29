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高雄銀 拚獲利重返成長

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

高雄銀行（2836）今年第1季完成歷來最大規模現金增資50億元，董事長鄭美玲指出，高雄銀完成增資後，資本適足率有效提升下，預期今年總放款量將可望大幅成長逾兩成，相當去年增幅的三倍多，並增加爭取聯貸參與主辦的本錢，同步提升利息與手續費收益，全力推動高雄銀重返獲利成長。

鄭美玲並指出，為同步強化企金與消金放款，她調整組織架構，將消金房貸移到個金，改變過去與企金合併授信管理的做法，並做好消金房貸數位轉型規劃。分行實體通路方面，由於高雄銀近年積極擴張中小企金放款，獲金管會獎勵可調整北移分行，因此除持續深耕大高雄與南台灣科技產業S廊帶商機，今年預計雙北分行數將增至六家，使雙北分行貢獻獲利占所有分行比重，可望朝三成挺進。

高雄銀在董事長鄭美玲去年股東會改選走馬上任後，就針對資本強度與長期發展需要，擘劃現金增資，在最大股東高雄市政府與其他主要民股的共同支持下，高雄銀今年3月順利完成50億元現增，增資幅度近四成，並創歷年來最大規模現增。鄭美玲指出，現增完成有效提升高雄銀資本強度，包括資本適足率、第一類資本與普通股權益比率，都大幅拉升超過2個百分點，也使高雄銀過去落後國銀同業平均的各項資本比率，差距得以大幅貼近。

鄭美玲指出，增資後高雄銀就可放手擴大放款業務的承作規模，預期今年高雄銀的總放款可望成長450億元至500億元左右，增幅將超過兩成，比去年總放款年增幅度5.45%要放大倍數以上。雖然放款量增表示相應提存負擔也加重，可能侵蝕今年獲利表現空間，但在業務動能增強下，預期今年獲利展望審慎樂觀，並將擺脫去年獲利衰退的局面。

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