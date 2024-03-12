上週二將鴻海（2317）持股全數賣出！ 專家苦笑：果然繼續漲…恭喜還在車上的投資人賺更多

鴻海（2317）賣出紀錄

上週二（3/5）把鴻海全數賣出囉！我在股價光譜昂貴價出清，賣108.x元，賣掉以後果然沒幾天就上漲，11日一口氣漲了4%多，果然我賣掉股票才會繼續漲，也恭喜還在車上的大大賺更多喔！

這週四（3/14）是鴻海法說會，應該很多大大都在期待，先來看一下鴻海去年繳出的6.15兆元營收，這個數字是歷年同期次高，雖然不是最高，但也算不錯，而先前劉揚偉董事長預估Q1進入淡季後，

鴻海表現應該跟過去三年差不多，只是跟去年比可能略減一些，畢竟去年Q1是疫情結束，廠區產能恢復的時間點，所以出貨較多，基期也比較高。

當然，這次法說會的重頭戲還是AI題材，鴻海是伺服器龍頭，本身也對今年、明年AI伺服器的需求很有信心，甚至譽為集團主要的營收成長來源之一，也不只AI伺服器，包括一般伺服器、CSP伺服器都持續在成長，所以AI伺服器、AI PC也是我在法說會比較期待的內容。

至於電動車方面，最近常看到中國的電動車品牌比亞迪出貨量超越特斯拉的事情，有大大擔心這會不會影響到鴻海，事實上這點鴻海也有出來澄清，因為本身不是做品牌，所以只要是品牌廠都是潛在客戶，最後目標都是要生產甚至是設計這些品牌廠的電動車，這個也看這次法說會不會再提供多一點消息了。

這幾天也有很看好鴻海的大大跟我說，鴻海今年AI伺服器應該很猛，為什麼不多留一下，參與後面行情呢？

一是因為一開始買鴻海是使用小資翻倍存股策略，股價綠色區間買、紅色區間賣，所以這次出清也是按照既定規劃來執行策略，二是未來的事情是一直在演變，誰又能真正說得準呢？

所以就算現在消息很好，但我不會主動把資金押在未知的未來，乖乖做好我的策略就好。

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