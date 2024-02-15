瓦城營收／元月年減三成 春節業績將帶動2月營收衝

瓦城（2729）今（15）日公布1月營收4.48億元，相較去年同期適逢農曆春節，因基期影響而減少31.36%，但整體營收表現仍維持高檔。在中小型企業、工作室及部門聚餐等年菜尾牙挹注下，動能將延續至2月，加上春節年菜熱銷、連假助攻，以及年後春酒預訂持續受歡迎，將帶動第1季整體業績持續攀升。

瓦城表示，今年持續精準評估擴店選址，除積極打造新品牌外，並進行多品牌策略布局，滿足不同客群需求。像是甫進駐新莊宏匯廣場的泰式炒河粉品牌「BO BO」，開幕至今廣獲迴響，尤其深受年輕族群喜愛，集團未來也將乘勝追擊。

瓦城把握年假聚餐商機，旗下品牌推出美味不打烊活動，同時因應春節節慶祭出限定團圓菜色，搭配好運轉盤抽獎活動，在百貨、商圈人潮加持下，成功吸引家庭客聚餐，帶動農曆春節期間小年夜至初五業績較去年同期成長超越一成；此外，尾牙春酒專案延續至2月29日，以滿足年後企業春酒需求暢旺，顧客訂席熱絡，2月營收有望挑戰新高水準。

瞄準外食市場逐漸成長，集團於去年底推出全新泰式炒河粉品牌「BO BO」，自開幕至今口碑持續發酵，除了提供既有客群更多元選擇之餘，更成功開拓年輕客層，以「最好吃的泰式炒河粉」為品牌核心概念，結合創新料理型態與時尚吸睛店裝，提供全新的泰式餐飲體驗。