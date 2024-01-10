電訂單能見度上看2050年？華城、中興電、亞力伺機布局

重電概念股今（10）日逆勢抗跌，受惠能源政策對綠電、重電產業需求，相關個股包括華城（1519）、上緯投控（3708）、森崴能源、東元（1504）、中興電（1513）、亞力等，重電訂單能見度有望上看至2050年，可伺機布局。

淨零碳排的起源在於，隨著2016年 COP 21各國簽訂巴黎協定後，目前已有97個國家訂定淨零碳排目標，其中不乏歐、美、亞等主要碳排大國，共涵蓋全球80.7%溫室氣體排放量，帶動淨零碳排需求。

由於當前能源政策，仍無法實現2050淨零碳排目標，各國政府將檢討淨零碳排進展，並機會加大未來幾年的投資，帶動新一波的能源政策需求。

不過，各國已訂定多項能源政策，邁向淨零目標，例如：美國10年的兩項能源政策，投入合計1.63兆美元的基建計畫；台灣22年的四項能源法案，投入合計新台幣2.09兆元的基建計畫，包括台電強韌電網計畫，重新檢討電網，全面強化電網韌性等。

針對相關受惠個股，法人分析，華城擁有國內唯一500kv變壓器生產與出口能力，直接受惠美國兩大基礎政策，讓華城訂單能見度達2026年；上緯投控2024年土耳其新廠開出，深化環保耐蝕與綠能產品在歐洲市占率，預期長期非中國產品占比將達70%。

森崴能源工程總值538億元的離岸風電下部結構工程2023下半年開始動工，去年營收逐季成長，2023年認列工程收入10-15%，而2022年認列不到5%，預計今年迎來營收認列高峰。

東元受惠北美基礎建設電氣化（E-Skid）、國內綠能建置需求，在手訂單300億元，隨著北美機電系統長短料情形今年第2季舒緩，預期 E-skid 出貨將持續改善。

中興電2024年台電強韌電網計畫延續，營運能見度上看2026年後；亞力產品強項電力監控系統（SCADA），為智慧電網的一部分，強韌電網有相關預算。