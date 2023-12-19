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健鼎（3044）賣在140幾元…現在能追回？ 專家：充滿利多但價格貴

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

18日氣候回暖一些了，趁著工作告一段落，中午和幾位朋友在咖啡廳用餐+喝下午茶，不知道從什麼時候開始，我們的閒聊一定都免不了一場股票討論大會。

有一位朋友，她今年初跟著老公買了健鼎（3044），當時買的成本很漂亮，抱著大概半年，看到網路上有大大分析的很透徹，說漲到15x元就差不多了，所以她賣在14x元，只是看到這幾個月漲到200元以上，心理很嘔！

其實至少也有賺了30%、40%，我覺得還不錯啦，不過她都氣到直接把那位網友封鎖了...

獲利要多少還是自己擬定最好；聽從別人的分析且遵循他制定出來所謂的「目標價」，心中就會牢記這個價格並以它作為錨點（以前有說過的定錨效應）一旦定下錨點，賣的比這個價格高或低都不會開心，賣的低會覺得自己少賺，那就算賣的比錨點多，未來股價要是漲得更高，可能就會像我朋友一樣。

畢竟以後發生的任何變數沒有人知道，最後要面對損益的還是自己，更差的狀況是股價反向下跌，又會因為每個人的成本不一樣，策略也不同，可能他還是賺錢的，但自己已經賠錢了，甚至造成心情和生活上的壓力。

一直以來，獨立思考、執行分批買賣都是我覺得最好的方式，雖然可能沒辦法一次到位，但一方面在買進能夠達到分散風險的目的，一方面在賣出也可以盡量參與到後面行情，這種方式沒辦法讓賺到最多的錢，但是能讓我的損益穩定、內心平靜就很夠了。

最後我們也有聊了一下健鼎，其實會提到這檔股票，是因為我朋友看到它今年Q3的單季EPS創歷史高，而且前三季的獲利還是同業中冠軍，在猶豫要不要買回來？

從近況來看，健鼎前陣子越南的投資案已經確定了，為了就近服務客戶要在越南設立公司，擬現金增資3000萬美元因應客戶需求，而且健鼎除了記憶體用板還有伺服器、車用的業務也慢慢回溫，只是充滿利多的情況再加上貴貴的價格，我勸她再多等等看，不要衝動買股票才好。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

健鼎 EPS

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