中鋼財報／第3季由盈轉虧 EPS-0.05元

中鋼（2002）今（3）日公布第3季財報，受盤價下跌影響，由盈轉虧，單季虧損7.03億元，每股純損0.05元。展望第4季，在盤價以平高盤定調下，未來隨著出貨量增加，有望重返獲利水準。

中鋼表示，從第3季鋼品銷售量來看，包括中鋼、中龍、中鴻和中鋼住金越南公司（CSVC）總出貨量為305.1萬公噸，與第2季的307.2萬公噸，僅略減2.1萬公噸。

不過，價格變化方面呈現頗大差距，面對先前國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，考量下游客戶庫存跌價損失及提高客戶接單競爭力，第3季季盤以跌盤開出，七大品項降價每公噸1,500至2,000元不等。

至於月盤部分，7月降價每公噸1,000至1,500元；8月以平高盤開出，部分鋼品小漲300元；步入9月，則漲價每公噸500至900元。加上上游原料煤鐵變化不大，以致單季營運陷入虧損。

依中鋼財報數據，上季營收882.29億元、年減16.2%，單季稅後虧損7.03億元，每股純損0.05元；累計今年前三季稅後虧損4.35億元，每股純損0.03元。

展望本季，法人指出，鋼鐵產業進入週期性谷底持續一年後，現今製造業去庫存已至最後階段。而近來亞洲貨幣競相走貶，推升鋼廠購料成本，加上煤鐵行情高漲，使得第4季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價，顯示鋼市浮現向上契機。

以中鋼來看，第4季盤價以平高盤開出；其中，中高碳、工具鋼用熱軋鋼板和鋼捲、冷軋鋼捲平盤，汽車料每公噸漲500元；另冷軋鋼捲 (製桶)、棒線 (低碳、中高碳、冷打、低合金)每公噸漲1,000元；鋼板 (含船板、其他板)每公噸漲1,200元。

月盤方面，10月份各項產品全面上漲每公噸500元；11月份則維持平盤，未來若出貨量能如期增加，將可由虧轉盈。