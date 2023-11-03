快訊

買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

中鋼財報／第3季由盈轉虧 EPS-0.05元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼（2002）今（3）日公布第3季財報，受盤價下跌影響，由盈轉虧，單季虧損7.03億元，每股純損0.05元。展望第4季，在盤價以平高盤定調下，未來隨著出貨量增加，有望重返獲利水準。

中鋼表示，從第3季鋼品銷售量來看，包括中鋼、中龍、中鴻和中鋼住金越南公司（CSVC）總出貨量為305.1萬公噸，與第2季的307.2萬公噸，僅略減2.1萬公噸。

不過，價格變化方面呈現頗大差距，面對先前國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，考量下游客戶庫存跌價損失及提高客戶接單競爭力，第3季季盤以跌盤開出，七大品項降價每公噸1,500至2,000元不等。

至於月盤部分，7月降價每公噸1,000至1,500元；8月以平高盤開出，部分鋼品小漲300元；步入9月，則漲價每公噸500至900元。加上上游原料煤鐵變化不大，以致單季營運陷入虧損。

依中鋼財報數據，上季營收882.29億元、年減16.2%，單季稅後虧損7.03億元，每股純損0.05元；累計今年前三季稅後虧損4.35億元，每股純損0.03元。

展望本季，法人指出，鋼鐵產業進入週期性谷底持續一年後，現今製造業去庫存已至最後階段。而近來亞洲貨幣競相走貶，推升鋼廠購料成本，加上煤鐵行情高漲，使得第4季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價，顯示鋼市浮現向上契機。

以中鋼來看，第4季盤價以平高盤開出；其中，中高碳、工具鋼用熱軋鋼板和鋼捲、冷軋鋼捲平盤，汽車料每公噸漲500元；另冷軋鋼捲 (製桶)、棒線 (低碳、中高碳、冷打、低合金)每公噸漲1,000元；鋼板 (含船板、其他板)每公噸漲1,200元。

月盤方面，10月份各項產品全面上漲每公噸500元；11月份則維持平盤，未來若出貨量能如期增加，將可由虧轉盈。

中鋼 財報

延伸閱讀

中鋼擬買庫藏股15萬張 2008年金融海嘯以來首次

中鋼「一本三利護體」被酸爆！PTT看不到春燕 憂股價再探新低

睽違3年！中鋼今舉辦集團結婚典禮 67對新人甜蜜牽手

環團批製造「毒氣地獄」 中鋼、中龍：已投資環保設施降低空汙

相關新聞

中鋼擬買庫藏股15萬張 2008年金融海嘯以來首次

中鋼公司今天董事會通過買回庫藏股1.5億股（15萬張），買回期間11月6日至明年1月5日，每股買回區間價格為16.98元...

航空雙雄股價漲逾3% 高層齊聲明年營運會更好

華航、長榮航參展台北國際旅展，雙雙對明年展望抱持樂觀態度，認為在運量增班，以及客運需求帶動下，「明年營運一定比今年好」；...

他2018年就出脫百元左右的鴻海（2317）！ 出場原因曝光：避開不確定性

避開代工廠的主要原因是覺得代工產業的變數太多，代工廠很難掌握自己的命運。因為要不要下訂單給你是掌握在別人手裡，代工價格也是由人家來決定...

中鋼出手了！時隔15年要實施庫藏股 買回15萬張

中鋼（2002）今(3)日召開第18屆董事會第8次會議，通過多項主要議案，包括買回中鋼普通股案。中鋼說，在全球鋼廠之優良...

華新今日14時30分召開重訊記者會

華新（1605）今(3) 日14時30分於證交所召開重訊記者會，由董事長特助文德誠說明董事會重大決議事項事宜。

旅展開展+航空貨運漲價 航空雙雄齊漲 長榮航挑戰30元

年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」今（3）日開展，加上亞洲-北美航空貨運11月價格再上漲，航空股持續高飛，長榮航（261...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。