鴻海（2317）該賣、持有或買進？ 專家「4項做法」：問自己內心的天使與惡魔

鴻海（2317）的股價近期受到中共政府查稅的影響，一度跌到近34個月新低價，此時應該要勇敢買下去嗎？ 聯發科（2454）的股價受惠未來營運看升，而再創波段新高價格，現在應該再繼續追漲買下去嗎？

這些投資人心中巨大的疑問，除了一開始要去參考媒體刊登的個股展望、股市專家的投資意見之外，最重要的、最關鍵的、最直白的就是投資人心裏的「白天使」和「黑天使」（惡魔）各自吸收這些股市資訊、意見，並且進行激烈爭辯之後，才會出現的最終決定。

究竟什麼是每個人心裏的「白天使」？什麼又是「黑天使」？白天使指的是：與人為善、光明樂觀積極、正向思考的你，黑天使則是和白天使唱反調，指的是：與人為敵、暗黑悲觀消極、負向思考的你。

例如當一對怨偶正思考著該不該繼續這段感情時，心中的白天使會說：沒有人是零缺點的，聽從老天的安排、別輕信分手吧；但是黑天使會認為：人生苦短，何必一分一秒委屈自己？當然是快快分手卡實在！

投資人與股票個股之緣又何嘗不是「佳偶」或「怨偶」的關係？

佳偶

股票佳偶的例子就是700元買到的聯發科，現在已經漲到850元了，到底該不該賣出獲利了結？

投資人的白天使就會說：明年還會繼續漲，繼續留著吧；但是黑天使則是在你耳邊說：漲這麼多要開始跌了，趕快賣掉吧！

怨偶

股票怨偶的例子則是買到110元的鴻海，現在卻跌到95元左右的低點，到底該不該認賠殺出？

此時你心中的白天使會說：中共查稅沒那麼嚴重，股價就快要反轉向上了，當然不要賣：但是黑天使就吵著說：說不定查完稅有補不完的稅，股價會再跌，趕快賣吧！

勇於為自己金錢負責的投資人每做一次股票買賣，就應該要嚴謹、審慎的經歷一次「白天使v.s黑天使」的徹底對話、辯論，而這些對話、辯論的內容正好可以檢視自己夠不夠瞭解這支個股？這樣才能避免在股市裡隨波逐流、或是追高殺低、做出錯誤而後悔的決策。

萬一，當你自己都無法從白天使、黑天使的激烈辯論戰役之中，得到「該買、還是該賣」的答案時，建議你可以參考下列的四項做法：

一、當原本你買進這支股票的理由消失 例如公司調降財務預測...時，就是你賣出股票的時候到了。 二、當原本買進的理由還在、股價卻大跌 例如受中東戰爭而牽連...就是你再買進的時機來了！ 三、當股市正在上漲的多頭市場時，聽從樂觀、正向思考的白天使意見，讓你賺到錢的機率會高很多；當股市處於下跌的空頭市場時，採用保守、負向思考的黑天使意見，贏面會大一點。 四、當你採用「X天使」的意見通常都賺錢時，那這次就再相信這個天使一次吧！

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