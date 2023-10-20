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黃董又到年底了！力積電（6770）EPS出爐網哀嚎 最佳投資法曝

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電股價表現不佳，網友哀嚎不斷點名董事長黃崇仁。本報資料照片
力積電股價表現不佳，網友哀嚎不斷點名董事長黃崇仁。本報資料照片

力積電（6770）於10/19下午3點召開2023年第三季法人說明會，PTT網友討論今年股價表現，前三季普通股每股盈餘（EPS）分別為0.05元、0.15元、-0.08元，全年0.12元。投資人崩潰表示，「相信黃董，一生懵懂」，還有人建議「空頭已經跑完了要做多才對」。

一名網友在PTT發文討論力積電第三季法人說明會，並列出今年前三季營運結果摘要，前三季普通股每股盈餘分別為0.05元、0.15元、-0.08元，全年0.12元。

其他網友紛紛留言「要走多頭了，空頭跑完了」、「相信黃董，懂的就懂」、「相信黃董，一生懵懂」、「還好之前買有小賺500元」、「晶圓代工怎麼會幹到賠錢」、「你們都不懂喔」、「投信最近都是買個兩天就賣一天，短期內拉不起來」、「當初一堆人說買聯電不如買力G」、「聯電都沒這麼爛」、「我以為會更爛，沒想到才虧這麼一點」。

還有人留言「年底又快到了」、「黃董又割一波了，好爽」、「買這檔能賺錢我都佩服」、「蝗蟲再現」、「熟悉的黃董」、「要下市了嗎」、「到底是哪年年底，黃董？」、「朋友這支套超慘」、「信錯黃董，血賠就懂」、「下一次上市可能要叫力發科了」、「半導體代工就只有他最扯」、「又到了年底，懂了嗎？」

PTT 法人 6770力積電

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