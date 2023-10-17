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中信金EPS創下同期新高…台新金虧損屬單一事件！ 專家：國泰金業績奪冠股價尚有發揮空間

聯合新聞網／ andyworld
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

金控公司公布了九月份的業績之後，意味著每年第三季就此結束，雖然只是自結數據，但與正式的財報應該不會差別太大才是。過去每個月我這邊所製作的EPS表格，其實是當月公佈的累計EPS減掉過去一個月的累計EPS所得到的數據，有時候自結的數據和每季公佈的財報數據可能會有些微的差距。

第三季公佈之後，對於喜歡金控領息的投資人來說，應該是可以好好觀察並實際佈局的時機，現在就讓我們看金控自結的第三季業績如何！

一、2023九月份金控自結EPS與增減幅度

九月份「單月EPS」獲利前五名：

國泰金（0.33元）

富邦金（0.19元）

中信金（0.18元）

華南金（0.13元）、開發金（0.13元）、玉山金（0.13元）、元大金（0.13元）、兆豐金（0.13元）

前九月「累積EPS」前五名：

富邦金（4.94元）

國泰金（3.78元）

中信金（2.44元）

兆豐金（1.92元）

元大金（1.85元）

前九月累計EPS「增加幅度」：

兆豐金（96％）

台新金（47％）

中信金（32％）

玉山金（27％）

華南金（22％）

二、EPS有「超過」的公司

一年已經過了3/4，剩下的三個月應該是讓業績衝刺，使業績錦上添花的時候，如果還在為了追平去年業績而煩惱，那麼投資人就要稍微觀望一下公司出了什麼樣的問題。

EPS有「超過1元」的公司

富邦金（4.94元）

國泰金（3.78元）

中信金（2.44元）

兆豐金（1.92元）

元大金（1.85元）

第一金（1.40元）

永豐金（1.29元）

華南金（1.24元）

開發金（1.05元）

玉山金（1.04元）

EPS有「超過去年」的公司

兆豐金（96％）*

台新金（47％）

中信金（32％）*

玉山金（27％）*

華南金（22％）*

國票金（21％）

元大金（18％）*

永豐金（13％）*

第一金（13％）*

三、長線狀況

這兩條線的門檻變化不大，三家有觸及五年線或十年線的公司，我個人還是會把國泰金放在觀察的名單之內。國泰金九月份的業績奪冠，跟去年同期相較之下，也有顯著的追上，如果在業績當基礎之下，日後的股價應該還有發揮的空間。

四、觀察與結論

1.台新金在九月虧損7.3億元，得到EPS-0.07的成績，據新聞報導是因為台新創投持有鑽石生技股票拖累，產生評價損失20.96億元。至於其他的子公司，像是銀行、保險與證券，都處於本業獲利穩定成長的狀態，碰上這種意外虧損，應該屬於單一特別事件，想投資台新金或已經持有台新金的朋友們，不用因為這次事件而過於擔心，多看多觀察就好。

2.中信金累計前9月稅後純益為485億元，比去年同期成長超過約50％，累計EPS2.44元，也創下同期新高的紀錄。如果以過去通常約45％～50％的盈餘配發率來說，目前預計明年可以發放1元以上，還有三個月衝刺，說不定年終的EPS會達到更棒的境界，到時候就看董事會能不能讓股民開心領息啦。

3.公佈前九個月的業績，今年的表現大致上應該不會差太遠。從上面的統計我們可以發現，目前EPS有超過1元且累計EPS超過去年同期的公司有7家，分別是兆豐金、中信金、玉山金、華南金、元大金、永豐金、第一金，這幾家無論是在EPS或整體成長上都有目共睹，想要入手的朋友們或許可以從殖利率上去做挑選，或者趁世界波動從大跌中佈局，相信明年應該會有不錯的股息可以豐收。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 台新金 金融股 EPS 2885元大金 2884玉山金 2892第一金 2880華南金

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