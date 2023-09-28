BDI 上升推動散裝航運族群 法人：建議可持續偏多操作

近期因為 BDI 指數走揚，帶動散裝航運族群，相關概念股裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）、四維航（5608）、台航（2617）、中航（2612）等股，今（28）日股價都呈現開高的趨勢。

法人表示，最近，散裝航運族群的表現相對強勢，這主要是多個關鍵因素的交互作用。首先，鐵礦砂和煤炭的出口旺季已經來臨，這使市場對這些資源的需求明顯增加。同時，穀物運輸也進入了旺季，自第3季開始，中小型船舶的日租金持續上升，反映了穀物運輸的活躍。此外，巴拿馬運河的乾旱導致水深減少，迫使船隻在港口等待通行，這進一步推高了散裝航運的需求。

這些因素的結合導致波羅的海乾散裝綜合指數持續攀升，反映了全球散裝航運市場的活力。考慮到這些基本面因素，法人建議投資人可持續偏多操作。

法人表示，第3季是巴西和澳大利亞鐵礦砂出口的旺季，同時也是南美穀物盛產期。儘管在今年的第3季初期，由於中國大陸房地產危機等因素，運價受到一定程度的影響，但隨著近期鋼價的回升，大陸等市場對煤炭、鐵礦砂等原材料的需求逐步恢復，進一步推動了散裝運價指數的回升。儘管傳統的第3季旺季不如以往，但預計需求將持續延續到第4季。