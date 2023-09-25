寶成（9904）今年裁員超過9千人…出貨量上半年衰退近2成！ 她卻這時買進

之前買進寶成（9904）的價位在31.x元，22號股價跌到28.x元了，因為第一批買的數量比較少，盤中就決定再買進一些，來補充第一批的部位，買完以後，手上平均成本大概29.x元。

今年寶成裁員三次，總人數超過9000人，而且上半年製鞋端的出貨量，比去年同期衰退1~2成，不少大大疑問說，這時候我買進寶成真的好嗎？

其實上面這兩件事情本質都是一樣的，是需求面的問題，需求減少源自通膨，生活成本提高後，民眾花在非必要性的支出跟著減少所造成，而寶成的大客戶Nike業績也不好，進行產能調整，寶成才以裁員應變，來降低公司的費用。

不過這種時候，才適合價值投資買進呀！

這件事看下來，是整個產業、大環境的利空，並不是寶成自己出了內部問題，也就是說，只要未來通膨問題緩和、景氣恢復，因為寶成本身依然保有競爭力，公司營運也會跟著恢復，股價自然就漲上來了。

另外，寶成上半年雖然製鞋端業績下滑，不過中國防疫鬆綁後，通路端上半年是有成長的喔！也因為毛利率比製鞋端還好，通路端是寶成近幾年積極發展的方向。

所以總結來說，寶成這次的利空，根本問題是景氣需求，但這對於一間公司來說，只是一個過程和階段而已，平常心看待，讓它自己去調整就好。

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