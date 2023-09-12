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14家金控業績公布…最壞時間已過？ 專家：8月好像有點無力

聯合新聞網／ Andyworld
新光金。圖／聯合報系資料照
新光金。圖／聯合報系資料照

果然不出所料，每次兩大壽險型金控總是最後才公布。以下就是八月14家金控的業績，請參考！

華南金：八月0.17元，累計1.11元

富邦金：八月0.56元，累計4.75元

國泰金：八月0.39元，累計3.45元

開發金：八月0.1元，累計0.92元

玉山金：八月0.07元，累計0.91元

元大金：八月0.19元，累計1.72元

兆豐金：八月0.21元，累計1.79元

台新金：八月0.09元，累計0.92元

新光金：八月-0.02元，累計-0.07元

國票金：八月0.06元，累計0.44元

永豐金：八月0.12元，累計1.17元

中信金：八月0.39元，累計2.26元

第一金：八月0.11元，累計1.31元

合庫金：八月0.06元，累計0.89元

感覺八月所有的金控好像有點無力，六、七月成長的力道頓時消風不少，但是無論如何，大部分的情況應該不會像去年一樣這麼慘啦！是說...大家手中還有金控嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2880華南金 2881富邦金 2884玉山金 新光金 2891中信金 金融股

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