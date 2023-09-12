14家金控業績公布…最壞時間已過？ 專家：8月好像有點無力

果然不出所料，每次兩大壽險型金控總是最後才公布。以下就是八月14家金控的業績，請參考！

感覺八月所有的金控好像有點無力，六、七月成長的力道頓時消風不少，但是無論如何，大部分的情況應該不會像去年一樣這麼慘啦！是說...大家手中還有金控嗎？

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