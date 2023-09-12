14家金控業績公布…最壞時間已過？ 專家：8月好像有點無力
果然不出所料，每次兩大壽險型金控總是最後才公布。以下就是八月14家金控的業績，請參考！
華南金：八月0.17元，累計1.11元
富邦金：八月0.56元，累計4.75元
國泰金：八月0.39元，累計3.45元
開發金：八月0.1元，累計0.92元
玉山金：八月0.07元，累計0.91元
元大金：八月0.19元，累計1.72元
兆豐金：八月0.21元，累計1.79元
台新金：八月0.09元，累計0.92元
新光金：八月-0.02元，累計-0.07元
國票金：八月0.06元，累計0.44元
永豐金：八月0.12元，累計1.17元
中信金：八月0.39元，累計2.26元
第一金：八月0.11元，累計1.31元
合庫金：八月0.06元，累計0.89元
感覺八月所有的金控好像有點無力，六、七月成長的力道頓時消風不少，但是無論如何，大部分的情況應該不會像去年一樣這麼慘啦！是說...大家手中還有金控嗎？
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