中鋼財報／走出連兩季虧損 Q2小賺、EPS0.06元

中鋼（2002）今（4）日公布第2季財報，走出連兩季虧損陰霾，單季小賺9.93億元，年減90.1%，每股純益0.06 元；累計上半年獲利2.68億元，每股純益0.02元。該公司指出，目前用鋼產業庫存去化築底顯現，預期下半年鋼市會比上半年好。

中鋼表示，分析今年第2季營運情況，雖然就整體鋼品銷售量來看，單季為307萬公噸，較第1季的310萬公噸略為減少，但在全球主要經濟體受益製造業築底回升下，一度帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，推升價格上漲。

以該公司盤價變化為例，第2季季盤的七大鋼品平均有每公噸1,500至2,000元漲價，4月份月盤各品項也有每公噸800至1,000元調漲；而5月以平盤開出後，6月各鋼品則調降每公噸1,000至2,000元，單季盤價高出第1季。

同時，觀察主要原料成本走勢，鐵礦砂處於每公噸110至120美元的平穩區間，焦煤也持平於每公噸230美元價位上下盤整，進而推注獲利表現。

依中鋼公布數據，第2季營收為953.57億元，較去年同期1,336.38億元，衰退28.6%；單季稅後純益近9.93億元，比去年同期100.84億元，減少90.1%，每股純益為0.06元；累計今年上半年獲利2.68億元，每股純益0.02元。中鋼今日上漲0.3元，收在28.3元。

中鋼指出，目前用鋼產業庫存去化築底顯現，剛性補庫需求蓄勢待發、全球鋼價溫和上漲之際，該公司以平高盤開出8月新盤；其中，熱軋、冷軋、鋼板和熱浸鍍鋅均小漲每公噸300元；而電鍍鋅、熱浸鍍鋅和電磁鋼捲則持平，可協助客戶蓄積接單能量。

展望市場前景，鋼市將可迎接「金九銀十」需求旺季的到來，下半年會比上半年好，第4季並將是今年鋼市景氣的最高峰。