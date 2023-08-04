快訊

檢方偵訊不到2小時 黃子佼涉性侵…35萬交保、限制出海出境

成都世大運／「鞍馬王子」李智凱退出全能決賽 單項可望如期參賽

中鋼財報／走出連兩季虧損 Q2小賺、EPS0.06元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼（2002）今（4）日公布第2季財報，走出連兩季虧損陰霾，單季小賺9.93億元，年減90.1%，每股純益0.06 元；累計上半年獲利2.68億元，每股純益0.02元。該公司指出，目前用鋼產業庫存去化築底顯現，預期下半年鋼市會比上半年好。

中鋼表示，分析今年第2季營運情況，雖然就整體鋼品銷售量來看，單季為307萬公噸，較第1季的310萬公噸略為減少，但在全球主要經濟體受益製造業築底回升下，一度帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，推升價格上漲。

以該公司盤價變化為例，第2季季盤的七大鋼品平均有每公噸1,500至2,000元漲價，4月份月盤各品項也有每公噸800至1,000元調漲；而5月以平盤開出後，6月各鋼品則調降每公噸1,000至2,000元，單季盤價高出第1季。

同時，觀察主要原料成本走勢，鐵礦砂處於每公噸110至120美元的平穩區間，焦煤也持平於每公噸230美元價位上下盤整，進而推注獲利表現。

依中鋼公布數據，第2季營收為953.57億元，較去年同期1,336.38億元，衰退28.6%；單季稅後純益近9.93億元，比去年同期100.84億元，減少90.1%，每股純益為0.06元；累計今年上半年獲利2.68億元，每股純益0.02元。中鋼今日上漲0.3元，收在28.3元。

中鋼指出，目前用鋼產業庫存去化築底顯現，剛性補庫需求蓄勢待發、全球鋼價溫和上漲之際，該公司以平高盤開出8月新盤；其中，熱軋、冷軋、鋼板和熱浸鍍鋅均小漲每公噸300元；而電鍍鋅、熱浸鍍鋅和電磁鋼捲則持平，可協助客戶蓄積接單能量。

展望市場前景，鋼市將可迎接「金九銀十」需求旺季的到來，下半年會比上半年好，第4季並將是今年鋼市景氣的最高峰。

中鋼 每股純益

延伸閱讀

聚陽、中鋼 瞄準長天期

中鋼6月虧損 近四月首見

中鋼6月稅前淨損3503萬元

中鋼、中鴻 逐步恢復元氣

相關新聞

王品挾財報勁揚逾8% 這兩檔餐飲股上半年 EPS 也有望站上8元

餐飲股疫後獲利「加倍奉還」，衝上新高。王品（2727）上半年每股純益大賺9.85元，遠超過疫情前全年的獲利表現，法人表示...

研華接單黯淡 示警第3季營收有壓 早盤大跌逾8%

工業電腦龍頭研華（2395）受到今年接單不如預期，以及中國大陸市場尚未復甦衝擊，示警第3季營收將季減約一成、年減約兩...

廣越第2季EPS 2.03元 拓新客戶

高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越（4438）昨（3）日召開董事會通過上季財報，第2季稅後純益2.56億元，年減23%，每...

晶碩預估營收將一路走高到11月

隱形眼鏡代工廠備戰雙11檔期，晶碩（6491）昨（3）日表示，下游客戶為雙11檔期提前建立庫存，將從8月下旬起開始拉貨，...

雲品上半年賺1.2億 年增2.3倍

雲品（2748）昨（3）日召開董事會，會中通過第2季合併營收4.83億元，年增43.22%，創同期歷史次高，稅後純益0....

王品上半年獲利「加倍奉還」 EPS 9.85元寫史上最強

王品（2727）今（3）日召開董事會，會中通過第2季合併營收53.8億元，年增52.74%，稅後淨利3.6億元，較去年同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦