上市櫃業績創高股 三千金上榜

上市櫃公司4月營收昨（10）日全數出爐。單月營收創歷史新高的個股仍以AI族群相對偏多，表現最為亮眼。其中，千金股三強入榜，包括世芯-KY（3661）、川湖（2059）、亞德客-KY（1590），百元俱樂部也有台光電、技嘉、文曄等，基本面成長力道強勁。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的看法，AI族群仍是長線趨勢。展望5月，除了520行情、政策相關概念股可期外，最大的亮點，仍是輝達（NVIDIA）本月23日將公布財報與下季展望，屆時有望帶動電子股再度扮演主流角色。

統整台股4月營收創歷史新高個股，千金股有三檔包括：世芯-KY、川湖、亞德客-KY；百元俱樂部包括：富世達、國巨、台光電、技嘉、德微、崇越、萬潤、鼎基、昇達科、倉和、永道-KY、愛山林、泰茂、大塚、上洋、緯軟、文曄、智基、柏文、世禾，4月合併營收均創歷史新高。

分析世芯-KY的營收表現，綜合摩根士丹利（大摩）、瑞銀等外資券商的觀點，隨ASIC發展動能強勁下，明年營收將年增30%、2026年更將成長50-60%；亞德客-KY線性滑軌營收有望逐季成長，全年貢獻上看人民幣8億元（約新台幣35.9億元），年增81%；滑軌龍頭廠川湖，是輝達GB200滑軌主要供應商之一，營收成長樂觀。