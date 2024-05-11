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就市論勢／高殖利率股 可低接
盤面分析
台股昨（10）日多頭持續，指數漲148點，收20,708點，距歷史新高20,883點僅差174點，統計本周台股上漲378點，漲幅1.8%，周線連三紅。
三大法人方面，本周自營商小幅調節4.8億元，投信連續買超周數推進至第十周，本周買超擴大至212.9億元，外資連三周力挺台股，單周回補270.6億元，三大法人合計買超478.7億元。
520新總統將上任，統計顯示，自2016年以來520後五、10、20個交易日的大盤全數上漲，後40日亦有75%機率上漲，技術面、產業面、題材面皆對多方有利。
投資建議
從產業趨勢看，對台股最佳利多因子包括CoWoS產能開出，有利供應鏈後段廠商營收，另從微軟、超微（AMD）等亦看到通用伺服器需求復甦，顯見台廠獲利將持續攀升。不過因為部分產業評價面偏高，大盤估值（PE/PB）已超過長期平均值一個標準差，預期5月台股將以震盪為主。
此時，不妨做持股汰弱留強，逢拉回時增持評價面合理的AI類股及高殖利率個股部位強化防禦性，產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等，以AI及先進封裝為主要布局方向。
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