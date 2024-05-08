快訊

颱風？吳德榮：下周有熱帶擾動發展跡象 注意「劇烈天氣」

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

蘋果iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！最貴漲6500元 這款竟便宜1500元

證交所推新版 ESG 平台

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
新版ESG數位平台資料查詢畫面證交所／提供
新版ESG數位平台資料查詢畫面證交所／提供

國際間對永續資訊日益重視，但永續發展準則及架構眾多，使得具一致性且可比較的ESG資訊，成為吸引投融資重要助力。臺灣證券交易所近日推出全新ESG數位平台，精進上市櫃公司ESG資料庫，以更友善申報介面協助上市櫃公司有效率地揭露統一格式ESG相關訊息及數據，供市場參與者投資決策及企業永續轉型參考。

新版ESG數位平台的內容，涵蓋全體上市櫃公司的四大面向，包括：「企業環境、社會及公司治理（ESG）資訊」、「永續報告書」、「溫室氣體排放及減量」及「永續經濟活動」。

首先，因應ESG永續議題加速發展，上市櫃公司自今年起，於6月底前申報的「企業環境、社會及公司治理（ESG）資訊」，已參酌年報及永續報告書揭露內容，並鼓勵企業揭露重要產業別永續指標，由原本七項重要主題，擴增至20項，ESG指標數也由29項擴增至97項，以提升整體市場之永續資訊透明度。

其次，永續報告書是各企業展現其永續經營成果及治理績效的重要管道，資本額20億元以上的上市櫃公司，需於每年8月底前完成申報，2025年起擴大為全體上市櫃公司均需編製及申報永續報告書。

為此，新版ESG數位平台，除整合上市櫃公司ESG資訊外，並將於2025年進階推出ESG永續報告書產製功能，輔助上市櫃公司編製永續報告書，以加強市場服務。

第三，有關溫室氣體排放及減量資訊，目前已採分階段時程推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，資本額100億元以上及鋼鐵、水泥業公司，應於2025年起揭露相關資訊。本次亦同步新增相關申報功能，供企業提前自願揭露。

第四，為配合國家2050淨零轉型目標，鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動，帶動企業永續發展及減碳轉型，金管會已公告「永續經濟活動認定參考指引」，並鼓勵上市櫃公司參考指引，檢視營運的主要經濟活動是否符合永續。

證交所推出的新版ESG數位平台，亦將提供全體上市櫃公司自願揭露永續經濟活動的問卷申報及對外揭示功能，協助企業加速永續轉型。

ESG 減碳

延伸閱讀

製造業研發支出寫紀錄 台積電貢獻四分之一

永續揭露研習 三連發

太強了！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

ESG企業永續獎／中華電奪最高榮譽

相關新聞

金融評價效益…國賓首季獲利暴衝 稅後純益增七倍

飯店股國賓昨（7）日公布第1季財報，稅後純益達15.75億元，年增率暴衝693%。國賓受惠於北高兩都飯店重建、金融評價利...

法人：國賓集團孵出金雞母

國賓飯店近期備受矚目，關鍵在於轉投資士電、旗下飯店陸續改建，帶動國賓價值水漲船高，加上國賓近期積極跨入金融投資領域成果豐...

台股連三天大漲百點 法人：短線仍可望震盪向上

半導體、人工智慧（AI）族群領軍，三大法人同步買超激勵，台股昨（7）日終場上漲130點、收20,653點，成交量降至4,...

鴻海法說 大摩提三問

鴻海將於下周二（14日）舉行法說會，外資摩根士丹利證券（大摩）在法說會前提三問，包括AI伺服器等相關產品設計升級及訂單爭...

證交所力挺當沖降稅

當沖降稅優惠將在今年底屆期，券商期盼爭取三度延長稅率減半，以維持台股交易活絡。臺灣證交所昨（7）日罕見發文表達支持當沖降...

業績耀眼股 領軍衝

上市櫃公司4月營收密集出爐，部分企業營運淡季不淡，配合訂單效應加持，截至昨（7）日止，有台光電（2383）、亞德客-KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。