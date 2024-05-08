證交所推新版 ESG 平台

國際間對永續資訊日益重視，但永續發展準則及架構眾多，使得具一致性且可比較的ESG資訊，成為吸引投融資重要助力。臺灣證券交易所近日推出全新ESG數位平台，精進上市櫃公司ESG資料庫，以更友善申報介面協助上市櫃公司有效率地揭露統一格式ESG相關訊息及數據，供市場參與者投資決策及企業永續轉型參考。

新版ESG數位平台的內容，涵蓋全體上市櫃公司的四大面向，包括：「企業環境、社會及公司治理（ESG）資訊」、「永續報告書」、「溫室氣體排放及減量」及「永續經濟活動」。

首先，因應ESG永續議題加速發展，上市櫃公司自今年起，於6月底前申報的「企業環境、社會及公司治理（ESG）資訊」，已參酌年報及永續報告書揭露內容，並鼓勵企業揭露重要產業別永續指標，由原本七項重要主題，擴增至20項，ESG指標數也由29項擴增至97項，以提升整體市場之永續資訊透明度。

其次，永續報告書是各企業展現其永續經營成果及治理績效的重要管道，資本額20億元以上的上市櫃公司，需於每年8月底前完成申報，2025年起擴大為全體上市櫃公司均需編製及申報永續報告書。

為此，新版ESG數位平台，除整合上市櫃公司ESG資訊外，並將於2025年進階推出ESG永續報告書產製功能，輔助上市櫃公司編製永續報告書，以加強市場服務。

第三，有關溫室氣體排放及減量資訊，目前已採分階段時程推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，資本額100億元以上及鋼鐵、水泥業公司，應於2025年起揭露相關資訊。本次亦同步新增相關申報功能，供企業提前自願揭露。

第四，為配合國家2050淨零轉型目標，鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動，帶動企業永續發展及減碳轉型，金管會已公告「永續經濟活動認定參考指引」，並鼓勵上市櫃公司參考指引，檢視營運的主要經濟活動是否符合永續。

證交所推出的新版ESG數位平台，亦將提供全體上市櫃公司自願揭露永續經濟活動的問卷申報及對外揭示功能，協助企業加速永續轉型。