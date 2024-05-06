投資債券的「最後時間點」近了！ 女子：倘若不升息、降息到年底立場不變

上班前碎碎念系列

上週Fed的言論並沒有大家原先預期的會傾向不降息，仍然對今年保有降息空間，刺激美國主要指數漲幅：道瓊+0.85%、標普+0.91%、納斯達克指數+1.51%、費城半導體指數+2.17%；台積電ADR+0.96%。

美元跟債券部分，首先美元稍微走弱，加上日本政府釋出銀彈，讓美元從一度接近1美元兌160日圓降溫至153.52日圓，本週值得觀察的是日本政府會不會再度進入匯率市場，讓日圓重返150關卡。

而債券在FOMC會議「不升息」的立場下，殖利率大幅下降（也就是價格上漲），如果不升息、降息到年底立場不變，那麼投資債券的最後時間點大概也很接近了。

不過從說降息到現在也過了1年多的時間，很多人都抱著債券很久了，女子覺得有心想投入的朋友還是可以分批，因為到年底的經濟變數還很難說。

最後說一下連續幾天沒有發文，除了詐騙橫行之外， 很大一部分是因為講總體經濟趨勢跟隨便喊一檔高股息ETF，很明顯流量後者是會比較好的。女子也可以理解為什麼這麼多網紅會選擇要流量，或者拿A產品來罵B產品。

要比較當然也不是困難的事，只是...這真的是大家想要看到的東西，而不是對自己財務規劃有幫助的事嗎？

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