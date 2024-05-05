晶碩4月營收不如預期 法人仍看好2Q逐月走高

晶碩（6491）4月營收表現不如預期，法人推估，主要受到日幣大幅貶值影響，考量即將進入618檔期，因此，預期第2季營收將逐月走高，正向看待後市營運表現。

分析師並指出，展望晶碩今年營運前景，在中國消費降級下，將帶動本土廠商市占率提升，這將有利台灣代工廠商接單表現，加以晶碩持續增加中國本土客戶數量，而有望受惠此波本土廠商崛起的浪潮。

雖台灣隱形眼鏡市場已近飽和，但晶碩的美妝品牌「晶澈」成長表現優於預期、通路布局持續加速，加以矽水膠新品有望於今年下半年取證，而對獲利帶來加分效果；日本同樣屬成熟市場，晶碩除可透過代工業務滲透率提升帶動營運表現外，第2季後隨矽水膠新品順利推出，將成為另一成長動能。

但短期受日幣大幅貶值影響，第2季後，晶碩將有讓利給日本客戶的壓力，進而影響2024年日本整體成長動能，不過，仍正向看待晶碩營運將隨中國消費回溫及矽水膠於亞洲陸續取證而帶動營運表現逐季走升。