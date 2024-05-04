蘋果財報釋利多 蘋概股響「漲聲」 台廠期待新品

蘋果上季財報與本季財測釋出七大利多，強烈暗示具備人工智慧（AI）效能的iPhone要來了，並宣布美國企業史上最大規模的庫藏股計畫，激勵蘋果股價在美股早盤勁揚，台蘋概股也響起「漲聲」，讓台股昨天開盤大漲逾二百八十點，一度站回二萬○五百點大關，其中蘋概股滿面紅光，台積電、大立光、鴻海上漲百分之一到三，零組件廠如國巨、台達甚至大漲超過百分之六。

由於投資人一直在等待這家iPhone製造商擺脫長期頹勢，受智慧手機市場低迷和中國大陸市場不利因素影響，蘋果過去六季有五季營收下滑，讓該股今年累計跌百分之十之譜，但昨日執行長不只發布財報佳績，還宣布美國企業史上規模最大的庫藏股計畫（規模一千一百億美元），遠高於分析師預期的九百億美元，且規模相當於整家波音公司市值，再加上提高股利百分之四至每股二十五美分，各類題材鼓動蘋果股價盤後交易漲逾百分之六至七。

蘋果還計畫進軍市場期待已久的生成式AI，執行長庫克（Tim Cook）指出，預計六月在年度全球開發者大會上闡述蘋果的AI戰略。

相較競爭對手微軟和谷歌砸重金，蘋果先前極少談到AI產品計畫。英國金融時報分析，此次庫克主動宣示生成式AI是蘋果重大機會，箇中含意就是：AI iPhone要來了。

OpenAI和Anthropic透過智慧手機應用程式提供生成式AI聊天機器人服務，外電預期蘋果的做法是提供更完善的服務，蘋果將在美國時間六月十日至十四日舉辦全球開發者大會（WWDC），外界猜測今年重點聚焦蘋果與AI夥伴的合作內容，能為iOS系統帶來顛覆性改變。

庫克重申公司看長線發展，法人也重申看好，如野村證券認為中央處理器（CPU）與人工智慧（AI）會持續推升台積電成長；鏡頭廠商大立光已獨家供應iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭，未來將持續成為主要受惠者之一。

台達電也因積極搶占AI商機且首季業績報喜，近日股價重返百元大關，董事長海英俊在法說會上對AI伺服器、散熱、電動車等領域分別寄予短中長期樂觀看法，並認為很多人雖然期待AI手機，但仍需觀察市場接受度和是否有殺手級應用。