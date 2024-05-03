台股開高走低收紅 法人：類股輪動撐盤缺量上攻

台股今天開高走低，終場上漲107.88點，收在20330.32點，週線連2紅，外資及陸資轉為買超新台幣168.62億元，加碼航空股、鴻海與晶圓雙雄，以長榮航買超3.4萬張最多。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電訪分析，近期國際金融市場不差，昨天美股費城半導體指數和科技股都有不錯表現，然而今天台股開高後缺乏向上攻堅力道，大盤成交量約4000億元，保持在溫和水準，未出現多方攻擊量能，尤其櫃買指數明顯開高走低翻黑，整體盤勢比較膠著。

劉坤錫指出，先前表現強勁的人工智慧（AI）概念股和高價千金股，最近處於盤整階段，改由類股輪動撐盤，5月1日勞動節前以觀光飯店類股為主，昨天輪動到營建類股，近期金融股也曾短暫轉強，但主流族群缺乏表現，難以推升加權指數向上攻堅。

劉坤錫說，今晚將公布美國4月非農就業報告，須留意對美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策走向以及股市的影響。

觀察今天外資買超排行榜，第1名長榮航買超3.4萬張，第2名鴻海買超2.26萬張，第3名聯電1.77萬張。第4至10名依序為台新金、復華台灣科技優息、台積電、中石化、國票金、台達電、國建。

外資同時減碼AI類股及重電族群，賣超第1名為緯創1.61萬張，第2名為記憶體廠華邦電1.4萬張，其他入列前10名個股包括達運、亞力）、中信上游半導體、力積電、國泰永續高股息、長榮、晟銘電、上曜。

投信今天買超19.61億元，加碼前5名個股包括聯電1.42萬張、中信金3809張、長榮航3233張、日月光投控3162張、達麗2901張。