台股上漲107點 三大法人買超174億元
台股3日開高走低，早盤以20381.98點開出，盤中最高一度拉升至20521.49點，終場收在20330.32點，上漲107.88點，漲幅0.53%，成交量4049.84億元，三大法人買超174.18億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.62億元，投信買超19.61億元，自營商賣超（合計）14.05億元，其中自營商（自行買賣）買超6.79億元，自營商（避險）賣超20.84億元。
台積電（2330）同樣開高走低，早盤以788元開出，一度大漲16元，可惜後續賣壓增重，終場收在780元，上漲8元，漲幅1.03%；聯發科（2454）跳空大漲，終場收在1040元，上漲40元，漲幅4%。
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