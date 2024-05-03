快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

台股上漲107點 三大法人買超174億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股3日開高走低，早盤以20381.98點開出，盤中最高一度拉升至20521.49點，終場收在20330.32點，上漲107.88點，漲幅0.53%，成交量4049.84億元，三大法人買超174.18億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.62億元，投信買超19.61億元，自營商賣超（合計）14.05億元，其中自營商（自行買賣）買超6.79億元，自營商（避險）賣超20.84億元。

台積電（2330）同樣開高走低，早盤以788元開出，一度大漲16元，可惜後續賣壓增重，終場收在780元，上漲8元，漲幅1.03%；聯發科（2454）跳空大漲，終場收在1040元，上漲40元，漲幅4%。

三大法人 自營商

延伸閱讀

5月台股期指漲90點

投資布局台股護國群山 靠台灣動力基金一把抓

小資族愛00919勝台積電 今年來零股交易人氣王出爐

投資台股護國群山 台灣動力基金一把抓

相關新聞

台塑集團四公司 5月3日下午三點聯合召開重大訊息說明會

台塑化（6505）、台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）於5月3日15時00分，於證交所三樓記者室（視訊...

營建股漲不停…鋼鐵、水泥有機會接棒？ 專家分析：四次就有三次「這族群」出現落後補漲

此外我們從K線中也看出鋼鐵雖然過去落後補漲機率較低，但走勢仍會跟營建股差不多，因此後續...

權值股撐盤！台股漲107點收20,330點 本周勁揚209點站上月線

台股3日終場指數收盤上漲107.88點，收盤指數20,330.32點，成交量4,049.84億元。台積電（2330）收盤...

誠美材兩派廣告戰 董座斥對手奪權、總座聲明名單合法

誠美材（4960）經營權戰火持續延燒，3日出現廣告戰，雙方在媒體同版刊登廣告，董事長何昭陽指控「部分董事少數股權行多數暴...

台股上漲107點 三大法人買超174億元

台股3日開高走低，早盤以20381.98點開出，盤中最高一度拉升至20521.49點，終場收在20330.32點，上漲1...

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「改變台灣的力量」為題，他說，「資金回流，改變台灣的力量逐漸加大，過去台股上萬點，很容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。