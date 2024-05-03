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被動元件春燕來臨！國巨大漲逾8％ 改寫近六年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料庫
國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料庫

AI應用百花齊放，助攻被動元件大廠營運看俏，日廠村田領頭看旺市況，強調手機、車用等終端領域都復甦，台廠國巨（2327）、華新科（2492）營運同步轉熱，產能利用率、訂單出貨比都拉升。被動元件雙雄3日股價股價勁揚，國巨早盤大漲8%，創下近6年新高，華新科同樣大漲超過半根停板。

綜合外電報導，全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田會長村田恒夫出席投資人會議時表示，觀察當前景氣，感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加，村田因應訂單需要，今年度旗下MLCC工廠產能利用率預期將揚升到85%至90%，高於上年度的80%至85%。

國巨日前舉辦法說會，釋出第2季營收、毛利率、營益率同步看增的預期，法說會後五家外資同步看多，給予買進或優於大盤評，且有多家調高目標價，其中一家外資將目標價由原先745元上調到795元，另一家則是從695元上調到720元，兩家都給予買進評等。

國巨今年第1季毛利率33.8%，季減0.7個百分點，年增0.8個百分點；營益率17.4%，季減1.1個百分點，年減1.5個百分點；稅後純益46.09億元，季減2.9%，年增11.6%，每股純益11.02元，連三季賺逾一個股本；同時也預告，反映電價上漲導致成本上揚，將適度調升價格。

華新科首季稅後純益6.17億元，年增123.55%，每股純益1.27元。法人指出，華新科以消費性電子產業為主，在收購雙信電機後，可望加速拓展工業及資通訊領域，產能利用率與訂單出貨比同步揚升。

國巨 華新科

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