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海外股債熱 第1季複委託交易及新增戶大成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

海外股債投資熱。複委託龍頭券商永豐金證券指出，在美股創高、AI浪潮、ETF熱、債券殖利率維持高檔等多重因子聯合激勵，今年第1季全體複委託市場交易量及新開戶雙雙大幅成長。

根據券商公會統計，第1季複委託交易量及新增戶數年增率分別寫下71%、53%的驚人增幅；永豐金證券以17.8%的市占率，再次躍居複委託市場冠軍寶座。

永豐金證券今年第1季複委託成交量達3,160.4億元，市占率17.8%，躍居市場龍頭寶座，1月、3月單月成交量均突破千億元，不僅寫下複委託市場有史以來的新高紀錄，且是第一家複委託單月交易量破千億的券商；零售業務（包含非專業投資人及專業投資人部位）表現一如過往的出色，零售成交量達1,852億元，市占率23.9%，遙遙領先同業穩居複委託零售業務第一。

永豐金證券指出，國人投資海外市場正快速加溫，股債連袂成長，吸引新血加入，第1季全市場複委託新增戶數36.5萬戶，較2023年第1季成長53%。整體複委託交易量達1.77 兆元，其中股市交易集中在美股，交易量年成長76%，占比維持在七成。

過去相對冷門的日股，在巴菲特持續加碼以及股市創歷史新高帶動下，2024年第1季的交易量也擴大至790億元。固定收益創下68%年增幅度，顯示聯準會正式結束升息循環後，投資人資金也流入固定收益市場卡位，除了領取利息外，也在等待美國貨幣政策的反轉所帶來的資本利得。

永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，美股創歷史新高後，近期地緣政治情勢升溫，市場對戰爭風險的擔憂使得風險偏好降低，通膨進展緩慢且美國經濟依然強勁，預期降息時間點再延後，讓股市近期出現較明顯的回檔，但從基本面來看，強勁的美國經濟就是股市多頭最大的靠山，去年11月到今年3月S&P500指數月線連五紅，回顧歷史在1950~2022年期間，共發生過11次類似情況，這11次從4月統計到年底全數收漲，從過去經驗來看，現在的修正反而提供一個股市介入點。

陳泓睿表示，延後降息代表著殖利率會維持在高檔更長一段時間，提供偏好債券的投資人更充裕的布局時間，順應利差倒掛，債券布局可分成兩個方向，以較短年期債券鎖定較高殖利率且波動較低，長期債券則先鎖定長期的債券報酬，進可攻退可守。而近期美股出現明顯回檔，投資人可藉由「大戶投」、「新理財網」等各電子交易平台投資個股參與市場成長機會，亦可使用「豐存股-美股」平台投資美股擴大投資範圍，透過不同的商品及交易策略，分散風險也創造更好的報酬機會。

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